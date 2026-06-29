तेलंगाना: स्कूल प्रिंसिपल से बदसलूकी करने पर भाजपा नेता को हिरासत में लिया गया

हैदराबाद, 29 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना पुलिस ने सोमवार को निजामाबाद जिले के अरमूर शहर में एक भाजपा नेता को हिरासत में लिया। उन पर उर्दू पढ़ाने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से मारपीट का आरोप है।

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भाजपा की अरमूर टाउन यूनिट के प्रेसिडेंट मंडुला बालू को अंकाबुर के एक गेस्ट हाउस से हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि यह गेस्ट हाउस अरमूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक पैडी राकेश रेड्डी का है।

पुलिसकर्मियों की एक टीम ने मंडुला बालू को गेस्ट हाउस से जबरन निकाला और अपने साथ ले गई। इस दौरान बालू और उनके समर्थकों ने पुलिस का विरोध करने की कोशिश की। भाजपा नेता ने पुलिस की कार्रवाई को क्रूर बताया।

मंडुला बालू ने 27 जून को भारत चंद्र स्कूल के प्रिंसिपल आमेर खान को थप्पड़ मारा था। एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में भाजपा नेता की इस हरकत और पुलिस की निष्क्रियता से काफी आक्रोश फैल गया था।

इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भाजपा नेता और पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

भाजपा नेता और उनके समर्थक प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाए जाने से नाराज थे। स्कूल में बहस के दौरान बालू ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा और उनके साथ बदसलूकी की। भाजपा नेताओं का आरोप था कि उर्दू टीचर हिंदू छात्रों को नमाज और अन्य धार्मिक रीति-रिवाज भी सिखा रहे थे।

हिंदू प्रबंधन वाले स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों के माता-पिता के अनुरोध पर स्कूल प्रबंधन के फैसले के बाद उर्दू को दूसरी भाषा के तौर पर शुरू किया गया था।

स्कूल कॉरेस्पोंडेंट मल्लैया ने बताया कि उर्दू टीचर ने कुछ क्लास ली थीं और उर्दू वर्णमाला सिखाई थी।

आमेर खान के मुताबिक, प्रबंधन उर्दू विभाग के लिए एक अलग ब्लॉक बनाने की योजना बना रहा था। हालांकि नए नियुक्त उर्दू टीचर को इस बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने एक साथ क्लास ले ली।

गैर-मुस्लिम छात्रों के माता-पिता की आपत्तियों के बाद उर्दू की क्लास बंद कर दी गई थीं, लेकिन एक स्थानीय भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ स्कूल में घुस आए और प्रिंसिपल से मारपीट की। आमेर खान का आरोप है कि इस घटना के बाद उन्हें शाम तक पुलिस स्टेशन में बैठाकर रखा गया।

स्कूल कॉरेस्पोंडेंट मल्लैया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भाजपा नेता बालू और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक घुसपैठ, चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की।

अरमूर के तहसीलदार सत्यनारायण ने स्कूल प्रिंसिपल और कॉरेस्पोंडेंट के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई। इस बीच, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया, "उर्दू एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। हमारी पिछली पीढ़ियां उर्दू पढ़ना जानती थीं। यह एक भाषा है। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसने तेलंगाना के इतिहास के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। भाजपा और उसके पूर्वजों को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है।"

राज्यसभा सदस्य ने उर्दू भाषा की सुंदरता और मिठास पर एक कविता भी साझा की, जिसमें उर्दू को भारत की गौरवशाली धरोहरों में से एक और धर्म से परे सभी की भाषा बताया गया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी