तेलंगाना : नीट पेपर लीक के विरोध में अधिकांश स्कूल-कॉलेज रहे बंद, हैदराबाद में छात्रों का प्रदर्शन

हैदराबाद, 24 जुलाई (आईएएनएस)। नीट पेपर लीक को लेकर नई दिल्ली में विरोध कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वामपंथी छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के कारण शुक्रवार को तेलंगाना में ज्यादातर शिक्षण संस्थान बंद रहे।

Read More

बंद के आह्वान को देखते हुए हैदराबाद और आसपास के जिलों के कई निजी स्कूलों और कॉलेजों ने एहतियातन अवकाश घोषित कर दिया। वहीं, उस्मानिया विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को होने वाली अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दीं।

वामपंथी छात्र संगठनों के संयुक्त मंच ने राज्यभर के शैक्षणिक संस्थानों के बंद का आह्वान किया था। छात्र संगठनों का आरोप है कि नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बर्बरता की। इसके विरोध में और नीट पेपर लीक सहित परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए यह बंद बुलाया गया।

इस बंद का समर्थन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल इंडिया फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ब्लॉक और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन सहित कई छात्र संगठनों ने किया।

बंद के तहत छात्र संगठनों ने हैदराबाद के नारायणगुडा से वाई जंक्शन तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता की मांग की।

इधर, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के छात्र संगठन के आह्वान पर भी इंदिरा पार्क में सैकड़ों छात्र और युवा एकत्र हुए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

इस प्रदर्शन में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव भी शामिल हुए। उन्होंने इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था कि भारत के युवाओं की आवाज को बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम