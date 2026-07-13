तेलंगाना में अपने ही परिवार की हत्या करने वाले व्यक्ति का शव मिला

हैदराबाद, 13 जुलाई (आईएएनएस)। अपनी पत्नी, दो छोटे बेटों और अपने परिवार के तीन सदस्यों सहित छह लोगों की हत्या करने के बाद दो दिनों से फरार चल रहे व्यक्ति का शव सोमवार को मिला।

Read More

हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले के कोथुर मंडल के पेनजेरला में 29 वर्षीय बी. राजकुमार का शव मिला। स्थानीय लोगों ने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में की।

पास में जहर की एक बोतल मिलने से आत्महत्या का संदेह है। फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। 10 जुलाई की रात को रंगारेड्डी जिले के शाबाद मंडल के दैवलगुडा में दो अलग-अलग हमलों में हत्याएं करने वाले राजकुमार की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था।

फ्यूचर सिटी पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था।

पुलिस के अनुसार, राजकुमार ने कथित तौर पर दो घंटे के भीतर लगभग छह किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों पर हत्याएं कीं और फिर रात करीब 11:50 बजे अपने पिता को फोन करके हत्याओं के बारे में बताया और आत्महत्या करने की योजना भी जताई।

राजकुमार के पिता शाबाद पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को अपने बेटे के कथित कबूलनामे के बारे में बताया।

आरोपी ने नाबालिग लड़की, उसकी मां और उसकी नानी की हत्या कर दी। उसने अपनी पत्नी सरिता और चार और डेढ़ साल के दो बेटों की भी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, राजकुमार ने कथित तौर पर चाकू से सभी छह पीड़ितों को गोदकर उनके गले काट दिए।

पुलिस जांच में पता चला कि राजकुमार ने शाबाद के कुम्मारिगुडा रोड स्थित एक घर से हत्याएं शुरू कीं, जहां 17 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। लड़की ने उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

पुलिस के अनुसार, राजकुमार ने कथित तौर पर लड़की की मां लक्ष्मी और नानी रुक्काम की हत्या करने के बाद उसे अपने साथ ले गया। उसने लड़की की हत्या लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित दैवलगुडा गांव में की।

राज कुमार अपने माता-पिता के साथ कई वर्षों तक उस नाबालिग लड़की का पड़ोसी था, लेकिन लगभग छह महीने पहले वह अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ वहां से चला गया।

आरोपी पर मई में नाबालिग लड़की का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बाल यौन उत्पीड़न अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन्हें पिछले महीने अग्रिम जमानत मिल गई थी। पुलिस को शक है कि ये हत्याएं आपराधिक मामले के बदले की कार्रवाई थीं।

--आईएएनएस

एमएस/