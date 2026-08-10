तेलंगाना में अच्छी बारिश के लिए सरकार ने किया 'वरुण यज्ञ' का आयोजन

हैदराबाद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को राज्यभर में अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए 'वरुण यज्ञ' का आयोजन किया। यदागिरिगुट्टा मंदिर के पुजारियों और वैदिक विद्वानों ने ये अनुष्ठान किए।

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इस 'यज्ञ' में 108 'ऋत्विक', 11 'होम कुंड' और वैदिक विद्वानों व पुजारी शामिल हैं। सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी पत्नी ने सोमवार सुबह नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर बने नागार्जुन सागर बांध के किनारे यज्ञ में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी भी 'पूर्णाहुति' (समापन अनुष्ठान) समारोह में भाग लेंगे। कोंडा सुरेखा और कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी समेत अन्य मंत्री, सांसद, एमएलसी और विधायक भी इन अनुष्ठानों में भाग लेंगे।

यदागिरिगुट्टा स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के पुजारियों और विद्वानों ने 'वरुण यज्ञ' के लिए शुभ तिथि और समय तय किया था। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने राज्य और देश के लोगों की सर्वांगीण भलाई और अच्छी बारिश व भरपूर फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए 'वरुण यज्ञ' आयोजित करने का निर्णय लिया।

उन्होंने कहा कि वे कृष्णा और गोदावरी नदियों के प्रवाह के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि नागार्जुन सागर जलाशय के साथ-साथ राज्य भर के अन्य सभी जलाशयों और टैंकों में पानी भर सके और तेलंगाना 'अल नीनो' के प्रभाव से मुक्त रहे।

हालांकि, जुलाई के दूसरे भाग और इस महीने की शुरुआत में हुई बारिश ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बारिश की कमी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के जलाशयों में अभी भी पानी का अच्छा प्रवाह नहीं देखा गया है।

राज्य के जलाशयों और सिंचाई प्रणालियों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन दो प्रमुख नदियों में अभी भी पानी का सही प्रवाह नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य के प्रमुख बांधों में से एक नागार्जुन सागर में अभी 145.65 टीएमसी पानी है, जबकि इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 312.045 टीएमसी है। इसका जल स्तर लगभग 518 फीट है, जबकि जलाशय का अधिकतम जल स्तर 590 फीट है।

पिछले साल 9 अगस्त को नागार्जुन सागर में लगभग 310.25 टीएमसी पानी था और जलाशय का जल स्तर 589.40 फीट था, जो लगभग अधिकतम स्तर के बराबर था।

--आईएएनएस

डीसीएच/