तेलंगाना: केटीआर ने कांग्रेस पर वादा पूरा न करने का लगाया आरोप, राहुल गांधी के आवास पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी

हैदराबाद, 3 अगस्त (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने सोमवार को दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आवास की घेराबंदी करने की धमकी दी। बीआरएस ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार 2 लाख नौकरियों समेत तमाम वादे के पूरे करने में असफल रही।

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पूर्व मंत्री ने युवा घोषणापत्र में नौकरी देने के वादे और अन्य वादों को पूरा नहीं करने के लिए राहुल गांधी और मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की आलोचना की।

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर तेलंगाना के युवाओं को निराशा की ओर धकेलने का आरोप लगाया।

उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने पहले साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन दो साल में 10,000 नौकरियां भी नहीं भरी गईं।

उन्होंने कहा कि जब पुलिस विभाग में 20,000 रिक्तियां हैं तो सरकार ने केवल 7,000 नौकरियों के लिए अधिसूचना जारी की है।

केटीआर ने कहा कि खम्मम में वेणु नाम के एक छात्र ने समूह 1-4 की नौकरियों के लिए तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने में देरी पर आत्महत्या का प्रयास किया है और जवाब मांगते हुए अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने हस्तलिखित नोट में राहुल गांधी, सीएम रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क से संघ लोक सेवा आयोग की तरह वार्षिक नौकरी कैलेंडर पेश करने की मांग की है।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी कहां हैं जबकि यहां के युवा आत्महत्या कर रहे हैं? तेलंगाना के युवा जवाबदेही चाहते हैं और वे चुप नहीं रहेंगे।" उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट आपके अक्षम और अयोग्य शासन के खिलाफ आरोप पत्र के रूप में काम करता है।

यह कहते हुए कि बीआरएस सत्ता में आने पर नौकरी की रिक्तियों को भर देगा, उन्होंने बेरोजगारों से अपील की कि वे अपनी जान देने की कोशिश न करें।

केटीआर ने इंजीनियरों को 'आपराधिक बर्बादी' कहने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की और रेवंत की टिप्पणियों पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि न तो राहुल और न ही रेवंत में आगे आकर छात्रों से बात करने की हिम्मत है। अगर दूसरे राज्यों में लाठीचार्ज होता है तो राहुल घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। जब कांग्रेस शासित राज्यों में लाठीचार्ज होता है तो वह कभी नहीं आते।

रेवंत रेड्डी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर संदेह व्यक्त करते हुए केटीआर ने टिप्पणी की कि हो सकता है कि वह नकल करके पास हुए हों।

उन्होंने सवाल पूछा, "मिस्टर रेवंत... क्या आप अपना चुनाव नामांकन फॉर्म भी भर सकते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कभी एक भी प्रतियोगी परीक्षा दी है? क्या आप कभी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं?"

बीआरएस नेता ने व्यापार करने में आसानी के मामले में तेलंगाना के अन्य राज्यों से पीछे खिसकने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हमारी प्रतिस्पर्धा पहले सिर्फ किसी राज्य के साथ नहीं थी, बल्कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, चाहे वह सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी हो, प्रगतिशील नीतियों की कमी हो, या कैबिनेट मंत्रियों और उनके सहयोगियों द्वारा जबरन वसूली के आरोप हों - व्यापार करने में आसानी के मामले में तेलंगाना पहले से 13वें स्थान पर खिसक गया है।"

उन्होंने नैसकॉम और एसटीपीआई का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां कम हो गई हैं।

संसद में पारित पेपर लीक विरोधी बिल पर केटीआर ने कहा कि कानून अपने आप में कुछ नहीं बदलते। अकेले एक विधेयक से कुछ हासिल नहीं होता है। मायने रखता है कार्यान्वयन और इरादा। उचित कार्यान्वयन के बिना, कुछ नहीं होगा। हमने विधेयक का स्वागत किया है, क्योंकि बच्चों के हित में कोई भी कदम सकारात्मक है। हालांकि, मुख्य सवाल यह है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, कौन इसे क्रियान्वित करेगा और केंद्र राज्यों के साथ कैसे समन्वय करेगा। जब ये विवरण सामने आएंगे, तभी इसकी प्रभावशीलता स्पष्ट होगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी