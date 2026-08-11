तेलंगाना के सीएम के भाई से जुड़ी टेसेरैक्ट जमीन की डील 'मूडा' से भी बड़ा घोटाला: बीआरएस

हैदराबाद, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के भाई से जुड़ी टेसेरैक्ट जमीन की डील कर्नाटक के मूडा घोटाले से भी बड़ी है।

केटी रामा राव ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री के भाई कोंडल रेड्डी की कंपनी 'टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स' को 200 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन आवंटित की गई थी।

उन्होंने पूछा, "सिर्फ 1 लाख रुपए की पेड-अप कैपिटल और कथित तौर पर बिना किसी कर्मचारी वाली कंपनी को 200 करोड़ रुपए की कीमत वाली 5 एकड़ जमीन सिर्फ 7 करोड़ रुपए में कैसे मिल सकती है।"

उन्होंने यह भी जानना चाहा कि टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स असल में किसकी कंपनी है और उसकी वित्तीय साख क्या है। के.टी. रामा राव ने पूछा, "अगर कोंडल रेड्डी का टेसेरैक्ट से कोई संबंध नहीं है, तो उन्हें इसके चेयरमैन के तौर पर क्यों पेश किया गया और उन्होंने बैठकों में कंपनी का प्रतिनिधित्व क्यों किया।"

केटी रामा राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके भाई, संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की।

टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स को 'शेल कंपनी' बताते हुए, उन्होंने मीडिया के सामने बीआरएस द्वारा जुटाया गया 'डेटा' पेश किया। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसका फोन नंबर '123456789' है। के.टी. रामा राव ने कहा, "इससे पता चलता है कि यह किस तरह की कंपनी है।"

केटी रामा राव ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसका कोई कर्मचारी नहीं है। कंपनी का पता संगारेड्डी जिले के पटनचेरु में एक फ्लैट है।

केटी रामा राव ने कोंडल रेड्डी की तस्वीरें भी दिखाईं, जिसमें वे यूएस-इंडिया बिजनेस फोरम के स्ट्रैटेजिक फोरम में शामिल हो रहे थे। उन्होंने दावा किया, "वे टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स के चेयरमैन के तौर पर बैठक में शामिल हुए थे।"

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि 'फ्यूचर सिटी' के पास राविराल में किसानों से छीनी गई 200 करोड़ रुपए की कीमती जमीन मुख्यमंत्री के भाई को सिर्फ 7 करोड़ रुपए में आवंटित कर दी गई।

उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा, "कल अगर कोई दूसरा स्टार्टअप एक लाख रुपए की इक्विटी के साथ कंपनी बनाता है, तो क्या आप उन्हें बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए 200-300 करोड़ रुपए की जमीन ऐसे ही दे देंगे? या आपके भाइयों के लिए अलग कानून और अलग नियम हैं?"

उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार को बख्शेगी नहीं और कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा। बीआरएस नेता ने घोषणा की कि वे कथित घोटाले की जांच की मांग को लेकर राज्य के गवर्नर से मिलेंगे, लोकायुक्त के पास भी जाएंगे और सभी उपलब्ध कानूनी और संवैधानिक रास्ते अपनाएंगे।

केटी रामा राव ने याद दिलाया कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (मूडा) घोटाले के कारण कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लगभग इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस घोटाले में मुख्यमंत्री की पत्नी को 3 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी।

के.टी. रामा राव ने कहा कि जब बीआरएस नेता कृष्णंक ने टेसेरैक्ट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने दावा किया कि इस कंपनी का कोंडल रेड्डी से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने पूछा, "अगर वह कंपनी से जुड़े नहीं हैं, तो उन्हें यूएसआईबीएफ की सदस्यता कैसे दी गई? वह किस हैसियत से बैठक में शामिल हो रहे थे?"

बीआरएस नेता ने कोंडल रेड्डी की यूएस काउंसल जनरल के बगल में बैठे हुए एक तस्वीर दिखाई और कहा कि कोंडल रेड्डी के सामने रखी नेम प्लेट पर साफ लिखा है कि वह टेसेरैक्ट से जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि बैठक का आयोजन भी टेसेरैक्ट ने ही किया था।

--आईएएनएस

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