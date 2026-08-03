तेलंगाना के मुख्य सचिव ने गोलकोंडा किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया

हैदराबाद, 3 अगस्त (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को हैदराबाद के ऐतिहासिक गोलकोंडा किले में 15 अगस्त को होने वाले राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की।

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मुख्य सचिव संजय जाजू ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समन्वय बैठक की। इस दौरान गोलकोंडा किले के रानी महल लॉन में होने वाले समारोह की तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यक्रमों में से एक है और इसे देश की आजादी की भावना के अनुरूप बेहतरीन योजना, बेहतर तालमेल और पूरी गरिमा के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को बताया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी सबसे पहले सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स स्थित वीरूला सैनिक स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद, मुख्यमंत्री गोलकोंडा किले के रानी महल लॉन जाएंगे, जहां वे राज्य-स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे, राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, औपचारिक परेड का निरीक्षण करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे समारोह के सुचारू आयोजन के लिए विस्तृत और पुख्ता इंतजाम करें। उन्होंने जोर दिया कि कार्यक्रम के हर पहलू - जैसे सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, आयोजन स्थल की तैयारी, जनता की सुविधा और आपातकालीन प्रतिक्रिया - की योजना पहले से ही अच्छी तरह से बनाई जानी चाहिए ताकि कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके।

संजय जाजू ने सड़क और भवन विभाग को निर्देश दिया कि वे आयोजन स्थल से जुड़े सभी बुनियादी ढांचे के काम - जैसे मंच, बैठने की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पहुंच मार्ग और अन्य सिविल कार्य - तय समय सीमा के भीतर पूरे करें। पुलिस विभाग को व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के इंतजाम करने का निर्देश दिया गया, साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों की आवाजाही सुचारू रूप से हो।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निर्देश दिया गया कि वह आयोजन स्थल और उसके आसपास सफाई बनाए रखे, तथा लैंडस्केपिंग, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के कार्य करे।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि वह महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त चिकित्सा टीमें, एम्बुलेंस और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं तैनात करे, जबकि अग्निशमन विभाग से कहा गया कि वह एहतियाती उपाय के तौर पर आयोजन स्थल पर फायर टेंडर और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें तैनात करे।

--आईएएनएस

एमएस/