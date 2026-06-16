तेलंगाना के डीजीपी ने शहरी इलाकों में बाढ़ और ट्रैफिक में रुकावट को रोकने के उपायों का लिया जायजा

हैदराबाद, 16 जून (आईएएनएस)। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद ने मंगलवार को मानसून के दौरान जलभराव, शहरी इलाकों में बाढ़ और ट्रैफिक में रुकावट को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लिया।

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उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में यातायात जाम को रोकने और वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय करने का निर्देश दिया। उन्होंने वैकल्पिक यातायात मार्गों की पहचान करने और आवश्यकता पड़ने पर जनता को समय पर जानकारी प्रसारित करने के महत्व पर भी जोर दिया।

डीजीपी ने पुलिस कर्मियों को शहर भर के निचले इलाकों, बाढ़ संभावित क्षेत्रों, प्रमुख यातायात चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को पूरी तरह से चालू रखा जाए, ताकि पुलिस टीमें भारी बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें।

मलकपेट में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सिंचाई के लिए सरकारी सलाहकार सुदर्शन रेड्डी ने की और इसमें डीजीपी आनंद, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) के आयुक्त आरवी कर्णन, साइबराबाद नगर आयुक्त सृजना, हैदराबाद आपदा प्रबंधन और संपत्ति संरक्षण एजेंसी (एचवाईडीआरएए) के आयुक्त रंगनाथ, साइबराबाद पुलिस आयुक्त रमेश रेड्डी के साथ-साथ सिंचाई, जीएचएमसी, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर उपस्थित थे।

डीजीपी ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर की तैयारी बनाए हुए है कि भारी बारिश और जलभराव के कारण नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

समीक्षा के अंतर्गत अधिकारियों ने बताया कि मलकम चेरुवु, खजागुडा झील, मंडीकुंटा, गुरुनाथ चेरुवु, मियापुर क्षेत्र की झीलों, जैव विविधता जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों, कोंडापुर और अन्य बाढ़ संभावित स्थानों में क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए विशेष इंजीनियरिंग टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें जल प्रवाह चैनलों, अतिक्रमणों, जल निकासी व्यवस्था और जल जमाव एवं बाढ़ में योगदान देने वाले अन्य कारकों का विस्तृत आकलन करेंगी।

टीमों को व्यापक जमीनी स्तर के निरीक्षण करने और बार-बार होने वाली जलभराव की समस्याओं को कम करने के लिए तत्काल उपचारात्मक उपायों और दीर्घकालिक टिकाऊ समाधानों दोनों की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

आनंद ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और जन सुरक्षा के लिए पुलिस, सिंचाई विभाग, जीएचएमसी, एचवाईडीआरएए और अन्य विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी एजेंसियों से समन्वित रूप से कार्य करने, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान पहले से करने और बिना देरी किए सुधारात्मक उपाय लागू करने का आह्वान किया।

उन्होंने अधिकारियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता के प्रति आगाह किया और दोहराया कि मानसून के मौसम में जन सुरक्षा सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए। डीजीपी ने राज्य भर की सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिया कि वे बरसात के मौसम के अंत तक सतर्क और पूरी तरह से तैयार रहें और आवश्यकता पड़ने पर जनता को हर संभव सहायता प्रदान करें।

--आईएएनएस

एमएस/डीपीबी