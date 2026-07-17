टीकमगढ़ में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज: मोहन यादव

टीकमगढ़, 17 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में सांदीपनि विद्यालय सहित 189 करोड़ से अधिक लागत के 72 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। इसमें पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्‍टेशन भी शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने घोषणा की है कि टीकमगढ़ में सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसका भूमि-पूजन जल्द किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न योजनाओं क हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किए।

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मोहन यादव ने कहा कि टीकमगढ़ को अमृत भारत रेलवे स्टेशन, नए सांदीपनि विद्यालयों के साथ अलग-अलग विकास कार्यों की सौगात मिली है। इनमें जतारा, खरगापुर और बड़ा गांव में नवनिर्मित सांदीपनि विद्यालय शामिल हैं। भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए जैसे विद्यालय चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं। बदलते समय में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से बच्चों को संस्कारों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। ये विद्यालय भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता के पर्याय बने हैं। जीवन में मित्रों का महत्व भी सगे संबंधियों की तरह है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक समान कानून लागू होने पर मुस्लिम बहनों को उनके अधिकार मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विवाह, तलाक और वसीयत के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में बढ़ रहा है। बुंदेलखंड बदल रहा है।

विपक्ष की सरकारों ने यहां के किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बुंदेलखंड के किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली और कठिनाइयां उठाई हैं। उन्होंने पलायन का दंश भी झेला है, लेकिन अब केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड समृद्ध बनेगा।

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र खेती के मामले में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। कांग्रेसियों ने कभी नदी जोड़ो परियोजना के लिए काम नहीं किया। अब झूठे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। प्रदेश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन नदी परियोजनाओं से कभी किसानों को लाभ नहीं दिया।

--आईएएनएस

एसएनपी/वीसी