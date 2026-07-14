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ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा के हमले के बीच केजरीवाल बोले- उसका आप से कोई संबंध नहीं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 14, 2026, 10:50 AM
ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा के हमले के बीच केजरीवाल बोले- उसका आप से कोई संबंध नहीं

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के दोषी ठहराए जाने पर हो रही आलोचना के बीच पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की। केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हमने उसे बहुत पहले ही पार्टी से निकाल दिया था।

उनका यह जवाब भाजपा की तीखी आलोचना के बाद आया है, जिसमें पार्टी ने अपने ही एक नेता के दोषी ठहराए जाने पर आप नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए थे।

सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और चार अन्य को दुश्मनी फैलाने, दंगा करने, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या में दोषी पाया गया।

हुसैन के दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आप नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि दोषी ठहराए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह चुप क्यों हैं। वे इस मामले पर आगे आकर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं।

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने हमला तेज करते हुए कहा कि दोषी ठहराया गया पूर्व पार्षद अरविंद केजरीवाल का चहेता था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए ताहिर हुसैन का पुरजोर बचाव किया था। देश यह नहीं भूलेगा कि आप ने चुनावी फायदे के लिए एक हत्यारे और दंगाई का साथ देना चुना था।

शहजाद पूनावाला ने कहा कि हुसैन दोषी ठहराया गया है। सत्यमेव जयते। यह पूरे आप-कांग्रेस इकोसिस्टम का दोषी ठहराया जाना है, जो इन हिंदू विरोधी दंगों के पीछे था।

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप ने सोमवार को कहा कि 2020 में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए जाने के बाद हुसैन का पार्टी से कोई संबंध नहीं है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे और बाद में उनका शव चांद बाग इलाके के पास एक नाले से बरामद किया गया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी