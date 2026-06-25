तुंगभद्रा बेसिन में किसानों के हितों की रक्षा के लिए 3 राज्यों के बीच ऐतिहासिक सहमति: डी.के. शिवकुमार

कोप्पल, 25 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने गुरुवार को तुंगभद्रा नदी बेसिन पर निर्भर किसानों के हितों की रक्षा के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच हुए समझौते को 'ऐतिहासिक आम सहमति वाला फैसला' बताया।

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कोप्पल जिले के मुनिराबाद में तुंगभद्रा जलाशय के 33 नए लगाए गए स्पिलवे गेट का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि तीनों राज्य बांध और उस पर निर्भर किसान समुदायों की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं।

इस मौके को दक्षिण भारत के लिए एक अहम पल बताते हुए मुख्यमंत्री ने उस संकट को याद किया, जब पिछले साल जलाशय का 19वां गेट बह गया था।

उन्होंने कहा, "जब 19वां गेट टूटा, तो जिले के प्रभारी मंत्री शिवराज तंगदागी और अधिकारियों ने आधी रात को मुझसे संपर्क किया और चिंता जताई कि बांध को खतरा है। मैं अगली ही सुबह मौके पर गया और विशेषज्ञों से सलाह ली। एक सप्ताह के अंदर, खराब गेट को बदल दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा हुई।"

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि घटना के बाद विपक्षी दलों की आलोचना के बावजूद सरकार ने चुनौती से निपटने के लिए तेजी से काम किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद राज्य सरकार ने बांध की सुरक्षा और कामकाज की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए सभी 33 स्पिलवे गेट बदलने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, "भगवान ने हमें तीन राज्यों के किसानों की रक्षा करने का मौका दिया है। पहले मैं सिंचाई मंत्री था और आज मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं लोगों का सेवक और आपके परिवार का सदस्य बना हुआ हूं।"

राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देते हुए, शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के नेतृत्व में जलाशय के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हुए हैं।

उन्होंने कहा, "एक कहावत है कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं, वे इतिहास नहीं बना सकते। आज, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के नेतृत्व में, तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तुंगभद्रा बांध और किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक साथ आकर इतिहास रचा है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि तीनों राज्यों के नेताओं ने जल संसाधनों को बचाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें जलाशय में 33 टीएमसी पानी बचाने, नवली समानांतर जलाशय बनाने और गाद हटाने (डी-सिल्टिंग) का काम करने के प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने कहा, "एक घंटे से ज्यादा चली लंबी बातचीत के बाद हम एक आम सहमति पर पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इसकी जानकारी देंगे। यह समझौता भारत की सिंचाई और संघीय शासन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाएगा।"

'हमारा पानी, हमारा अधिकार' नारे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि राज्यों ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसका मकसद किसानों की सुरक्षा करना और इलाके में पानी का टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने तुंगभद्रा परियोजना के इतिहास के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नदी पर जलाशय बनाने का विचार सबसे पहले 1860 में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने दिया था। इसका निर्माण 1949 में शुरू हुआ और बाद में यह परियोजना दक्षिण भारत में सिंचाई के सबसे अहम साधनों में से एक बन गई।

खेती के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि किसान बिना किसी वेतन, प्रमोशन, पेंशन या रिटायरमेंट के फायदों के काम करते हैं, फिर भी देश का पेट भरते हैं।

उन्होंने कहा, "आपके आशीर्वाद से हमने किसानों की जिंदगी बचाने और चावल के कटोरे (राइस बाउल) वाले इस इलाके को बचाने का पक्का फैसला किया है। देश के लिए अनाज पैदा करने वालों के हितों की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।"

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी