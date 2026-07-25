टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने दी सीजेपी, एनटीए, मोहन भागवत की टिप्पणी समेत कई मामलों पर प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में डिप्टी लीडर के तौर पर उनकी नियुक्ति, सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत, 47 एनटीए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, युवाओं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी, राज्यसभा में वंदे मातरम बिल सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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जंतर-मतर के पास इंटरनेट बंद करने और मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने पर सांसद सौगत रॉय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "इसका असर दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। मैं सेंट्रल दिल्ली में रहता हूं, और हम सभी इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं, जबकि 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। सरकार घबराहट में काम कर रही है और अर्ध-आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर रही है। यह चिंताजनक है और सरकार का काम करने का तरीका अस्थिर है। हालांकि, सरकार का काम इस तरह से व्यवहार करना नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाबंदियां हटाई जाएं और सेंट्रल दिल्ली में ज़िंदगी सामान्य हो जाए।"

लोकसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किए जाने पर सांसद सौगत रॉय ने कहा, "मुझे खुशी है कि मैं पिछले 17 सालों से तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के साथ हूं। अब तक मैंने कोई पद नहीं संभाला है, लेकिन मैंने एक सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब जब पार्टी कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है, तो यह जिम्मेदारी मिलना संतोषजनक है और मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा।"

वंदे मातरम बिल को लेकर सौगत रॉय ने कहा, "इस बिल का कोई खास महत्व नहीं है। हम बंगाल के लोग 'वंदे मातरम' के पक्ष में हैं। हालांकि, जब संविधान बनाया गया था, तब 'जन गण मन' को राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था, जबकि 'वंदे मातरम' के पहले पद को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। अब, सरकार ऐसे समय में राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश कर रही है जब कई अन्य मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। वे अपने कमजोर पक्ष को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि छात्र हड़ताल पर हैं, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई है और अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इसलिए, हालांकि हम मूल रूप से राष्ट्रगीत को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य का समर्थन करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा महत्व है।"

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सौगत रॉय ने कहा, "मोहन भागवत संघ परिवार के मुख्य नेता हैं। उनकी बातों का मुझ पर या हम पर कोई असर न हो, लेकिन संघ परिवार के दूसरे सदस्यों, जिनमें भाजपा और सरकार भी शामिल हैं, पर उनकी बातों का ज़रूर असर होता है। मोहन भागवत ने इस मामले पर बहुत देर से प्रतिक्रिया दी है।"

--आईएएनएस

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