टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल होने वालों को राज्यसभा टिकट, सुखेंदु, सुष्मिता और प्रकाश बने उम्मीदवार

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है।

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भाजपा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव के लिए तीन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई है।

पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनमें सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक के नाम शामिल हैं।

इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है।

सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक ने गुरुवार को टीएमसी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और भाजपा ने उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य समिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं (सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक) का स्वागत किया। तीनों राज्यसभा सांसदों ने पिछले महीने संसद के उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था।

समिक भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक को भाजपा में शामिल करने की अनुमति को एक अपवाद माना जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस के किसी भी सदस्य के लिए अपने दरवाजे खोल देगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तीनों नेताओं का रिकॉर्ड बेदाग है और तृणमूल में रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा।

सुखेंदु शेखर रॉय ने 8 जून को राज्यसभा से इस्तीफा दिया। इसके बाद सुष्मिता देव ने 10 जून को और प्रकाश चिक बड़ाइक ने 11 जून को इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बड़ाइक ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की प्रशंसा की थी, जबकि सुष्मिता देव ने दिल्ली में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की थी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में मौजूदा संख्या समीकरण के अनुसार, भाजपा के उम्मीदवारों के तीनों सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है। विधानसभा में भाजपा के पास फिलहाल 208 विधायक हैं। भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए विपक्षी उम्मीदवार को कम से कम 70 वोटों की आवश्यकता होगी।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी