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PM Narendra Modi Farmers Policy : किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही काम, सैयद बाशा ने की तारीफ

भाजपा नेता सैयद बाशा बोले- किसानों के लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं पीएम मोदी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 24, 2026, 09:48 AM
किसानों की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार लगातार कर रही काम, सैयद बाशा ने की तारीफ

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश भजापा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सैयद बाशा ने लोकसभा में सोमवार को दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मंगलवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाषण में एक बात बहुत अच्छी कही थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

सैयद बाशा ने कहा कि अगर आज की तारीख में कोई देश के किसानों के बारे में सोचता है, तो वो पीएम मोदी ही हैं। दरअसल, इसके पीछे कई वजहें हैं, जिन पर हमें प्रकाश डालना होगा। इसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में हम किसानों को 300 रुपए में यूरिया दे रहे हैं। इस तरह से किसानों को 12 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त हो रही है। इतनी राशि केंद्र सरकार को दे रही है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि अगर किसानों की स्थिति अच्छी रहेगी, तो देश की भी स्थिति अच्छी रहेगी। देश में विकास के कार्य तेज गति से होंगे, क्योंकि किसान ही पूरी व्यवस्था की धूरी मानी जाती है।

अध्यक्ष सैदय बाशा ने कहा कि इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र नोदी किसानों के बारे में हमेशा सोचती है। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे किसानों की स्थिति को दुरुस्त किया जाए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई किसानों के बारे में सोचती है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री हमेशा से ही किसानों को सशक्त करने के बारे मे सोचते हुए आए हैं। उन्होंने आज तक कभी अपने कार्यकाल में किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया है और यही उनका सिद्धांत है, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक जमीन पर उतारने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि इस तरह से देखे तो प्रधानमंत्री मोदी का विकास कार्य न सिर्फ कृषि तक सिमटा हुआ है, बल्कि अन्य क्षेत्रों तक भी यह अपनी पैठ बना चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि यह आने वाले दिनों में इसी रह से विस्तारित होता रहेगा।

--आईएएनएस

 

 

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