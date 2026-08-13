गुजरात पुलिस ने 19.60 लाख रुपए के धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया

सूरत, 13 अगस्त (आईएएनएस)। सूरत शहर साइबर क्राइम पुलिस ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत 19.60 लाख रुपए के निवेश धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांचकर्ताओं ने पाया कि साइबर धोखाधड़ी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए बैंक खाते में लगभग 2.73 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ था।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता के बेटे को शेयर बाजार में निवेश करने और 'बीआरपी फंड 100 - डे वेल्थ लीप प्रोग्राम' नामक योजना में 390 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा करके लुभाया था।

धोखाधड़ी करने वालों ने कथित तौर पर 'बीआरपी फंड-ग्रो टुगेदर-008' नामक व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट 'ऐप.तोलोययी.कॉम' के माध्यम से संपर्क स्थापित किया।

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए राजी किया गया, जहां झूठे लाभ प्रदर्शित किए गए ताकि यह आभास हो कि निवेश से रिटर्न मिल रहा है।

इसके बाद कथित तौर पर पैसा अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। शिकायतकर्ता ने सूरत स्थित साइबर क्राइम सेल में 19.60 लाख रुपए के नुकसान की सूचना दी।

साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और 3(5) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 66(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

हाल ही में गिरफ्तार किए गए लोगों में कपोदरा निवासी 30 वर्षीय ड्राइवर विवेक बेल्दिया शामिल हैं। वे मूल रूप से भावनगर जिले के तलजा तालुका के मखनिया गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

इनमें अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में रहने वाले 28 वर्षीय सत्यजीत मंजेरैया और वेसु में रहने वाले 39 वर्षीय व्यापारी पंकजकुमार रमानी शामिल हैं। सत्यजीत मूल रूप से अमरेली के रहने वाले हैं, जबकि पंकजकुमार राजकोट जिले के जसदन तालुका के डोडियाला गांव के रहने वाले हैं।

जांच में पता चला कि पंकजकुमार ने कमीशन लेकर सत्यजीत का आईसीआईसीआई बैंक का चालू खाता प्राप्त किया और बाद में कमीशन के बदले विवेक को सौंप दिया।

पुलिस ने बताया कि इसके बाद यह खाता फरार आरोपियों को दिया गया और साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन के लेन-देन में इसका इस्तेमाल किया गया।

--आईएएनएस

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