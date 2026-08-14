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भारत समाचार

कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर बंटवारे को याद करने से जुड़े स्मारक के लिए भूमि पूजन किया गया

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(Updated )
कोलकाता

कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को 1947 के बंटवारे के पीड़ितों की याद में एक मूर्ति लगाने के लिए भूमि पूजन किया गया।

यह कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सहयोग से आयोजित किया गया।

यह प्रस्तावित स्मारक उन अनगिनत लोगों को श्रद्धांजलि देगा, जिन्होंने आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े जबरन विस्थापन में से एक के दौरान विस्थापन, पीड़ा, हिंसा और नुकसान का सामना किया।

इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल, सूचना और सांस्कृतिक मामलों की राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती, सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा गैर-पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मंत्री तापस रॉय, पूर्वी रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पांडे, मंडल रेल प्रबंधक (सियालदह मंडल) राजीव सक्सेना और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आईजीएनसीए के विभागाध्यक्ष के. अनिल कुमार मौजूद थे।

इस दौरान बंटवारे के पीड़ितों की याद में एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में बंटवारे, लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन, विस्थापित परिवारों द्वारा झेली गई कठिनाइयों और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की उनकी यात्रा को दिखाने वाली तस्वीरें लगाई गई थीं।

बंटवारे के उन भयावह दिनों के प्रत्यक्षदर्शी हिमांशु गंगोपाध्याय भी इस मौके पर मौजूद थे।

यह प्रदर्शनी उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने पीड़ा सही और इसने भारी मुश्किलों के बावजूद उनके साहस, सहनशक्ति और दृढ़ संकल्प को उजागर किया।

बंटवारे के दौरान सियालदह स्टेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से लाखों बंगाली हिंदू शरणार्थी वहां पहुंचे। उनमें से कई शरणार्थी शिविरों में चले गए, जबकि अन्य महीनों और यहां तक ​​कि वर्षों तक प्लेटफॉर्म पर ही रहे।

उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, 1947 और 1950 के बीच किसी भी समय स्टेशन पर 20,000 से अधिक शरणार्थी मौजूद होते थे। लोगों का आना धीरे-धीरे कम हुआ, लेकिन 1960 के दशक के अंत तक जारी रहा।

एक रेलवे अधिकारी ने कहा, "हजारों लोग सुरक्षा और नई शुरुआत के लिए घर, परिवार, सामान और जानी-पहचानी जगहों को छोड़कर सियालदह पहुंचे। कई शरणार्थियों के लिए सियालदह एक रेलवे स्टेशन से कहीं अधिक, एक अनजान और अनिश्चित जीवन में आगमन का पहला पड़ाव था। स्टेशन ने विस्थापित परिवारों द्वारा झेली गई भारी कठिनाइयों और संघर्षों के साथ-साथ अपनी जिंदगी को फिर से बनाने के उनके साहस, उम्मीद और दृढ़ संकल्प को भी देखा।"

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम