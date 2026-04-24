Hindu Festival : सीता नवमी पर अभिजित के साथ विजय मुहूर्त, नोट कर लें शुभ-अशुभ समय

नई दिल्ली: बैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर देवी सीता के जन्मोत्सव के रूप में सीता नवमी (सीता जयंती) मनाई जाती है। इस पावन अवसर पर विवाहित महिलाएं व्रत रखकर अपने पतियों की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती हैं।

हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, देवी सीता का जन्म मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में हुआ था। उनका विवाह भगवान राम से हुआ, जिनका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। रामनवमी के लगभग एक माह बाद सीता नवमी आती है। इस वर्ष 25 अप्रैल को नवमी तिथि पड़ रही है। व्रत और उत्सव 25 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा।

माता सीता पवित्रता, त्याग और धैर्य की प्रतीक हैं। उनका आशीर्वाद घर-परिवार में सुख-शांति और पति-पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है।

शनिवार को सूर्योदय 5 बजकर 46 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6 बजकर 53 मिनट पर होगा। चंद्रोदय दोपहर 1 बजकर 9 मिनट पर और चंद्रास्त 26 अप्रैल की सुबह 2 बजकर 31 मिनट पर होगा।

सीता नवमी पर शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजित मुहूर्त दोपहर 11 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से दोपहर 3 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। सीता नवमी पर अभिजित मुहूर्त और विजय मुहूर्त का संयोग अत्यंत शुभ है। इन मुहूर्तों में पूजा, व्रत-आरंभ, मंत्र जाप या किसी शुभ कार्य को करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं।

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 19 मिनट से 5 बजकर 2 मिनट तक, गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 51 मिनट से 7 बजकर 13 मिनट तक भी रहेगा। अमृत काल शाम 6 बजकर 29 मिनट से 8 बजकर 4 मिनट तक रहेगा।

अशुभ समय की बात करें तो राहुकाल सुबह 9 बजकर 3 मिनट से 10 बजकर 41 मिनट तक रहेगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य या पूजा शुरू न करें। यमगंड दोपहर 1 बजकर 58 मिनट से 3 बजकर 36 मिनट तक, गुलिक काल सुबह 5 बजकर 46 मिनट से 7 बजकर 24 मिनट तक रहेगा। वहीं, दुर्मुहूर्त सुबह 5 बजकर 46 मिनट से 6 बजकर 38 मिनट तक तथा 6 बजकर 38 मिनट से 7 बजकर 31 मिनट तक रहेगा। वर्ज्य समय सुबह 8 बजकर 57 मिनट से 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगा।

इसके अलावा, आडल योग सुबह 5 बजकर 46 मिनट से शाम 8 बजकर 4 मिनट तक, विडाल योग शाम 8 बजकर 4 मिनट से 26 अप्रैल सुबह 5 बजकर 45 मिनट तक और गंड मूल पूरे दिन रहेगा। बाण दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक मृत्यु बाण और उसके बाद अग्नि बाण रहेगा।

--आईएएनएस