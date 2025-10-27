भारत समाचार

Shivraj Singh Chouhan Meeting : शिवराज सिंह से मिले भजनलाल शर्मा, कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

शिवराज सिंह चौहान और भजनलाल शर्मा की बैठक, राजस्थान के 8 जिले धन-धान्य योजना में शामिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 28, 2025, 06:43 AM
शिवराज सिंह से मिले भजनलाल शर्मा, कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली: नई दिल्ली के कृषि भवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुझाव पर राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में शामिल करने का हमने फैसला किया है। साथ ही, ‘पर ड्रॉप- मोर क्रॉप’ के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी राजस्थान को 20 प्रतिशत की जगह 40 प्रतिशत तक राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और प्रदेश में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में राजस्थान में खाद की आवश्यकता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित पीएम जनमन योजना के राज्य में क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप-योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने तथा दलहन उप-योजना के अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे किसान हितैषी विषयों पर सार्थक निर्णय लिए गए।

उन्होंने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन-धान्य कृषि योजना के त्वरित क्रियान्वयन पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य के सहयोग से इन दोनों ही योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों को पहुंचे, इसके लिए कृषि मंत्रालय पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस बात के लिए बधाई दी कि वे राजस्थान के विकास और जनता के कल्याण के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और भारत सरकार की योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया है।

बैठक में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार खेती के उन्नयन और किसान कल्याण के प्रति पूर्णत: संकल्पि­­त है।

 

 

 

Shivraj Singh ChouhanBhajanlal SharmaFarmers WelfareAgriculture Developmentrural developmentRajasthan NewsPM Dhan Dhan Yojana

Related posts

Loading...

More from author

Loading...