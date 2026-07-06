श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पूर्णिमा चक्रवर्ती ने दी श्रद्धांजलि, बताया नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

कोलकाता, 6 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यक्रमों और स्मारकीय पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दिन न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का भी अवसर है।
मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद, देशभक्त और जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने बताया कि उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विशेष आयोजन किए गए हैं और उनके सम्मान में एक 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास इस उद्देश्य से किया गया है कि लोग उनके विचारों, आदर्शों और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को बेहतर तरीके से समझ सकें।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार चाहती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके विचारों से नई पीढ़ी प्रेरणा ले। उनके अनुसार, यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो इतिहास को जीवंत रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पैतृक निवास को भी संरक्षित और सुरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उनकी विरासत को आने वाले समय में भी संरक्षित रखा जा सके।
इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती और सरकार का पूरा ध्यान विकास कार्यों पर केंद्रित है।
तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोलकाता के कालीघाट इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे के आवासों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात को रोका जा सके। इस आरोप के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया।
पूर्णिमा चक्रवर्ती ने कहा कि विपक्ष केवल बयानबाजी कर रहा है और जनता अब उनकी बातों को सुनना पसंद नहीं करती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता के हित में काम कर रही है और विकास को प्राथमिकता दे रही है।
मंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान जनता की सेवा और राज्य के विकास पर है।