शिवसेना यूबीटी में फूट: छह बागी सांसदों ने दिल्ली में शिंदे गुट से की मीटिंग, जानें कैसे किया प्लान?

मुंबई, 18 जून (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर 'ऑपरेशन टाइगर' नाम के बेहद गोपनीय और सोच-समझकर किए गए दल-बदल से पूरी तरह बदल गई है।

Read More

महाराष्ट्र के राजनीतिक रणनीतिकारों की योजना के तहत चलाए गए इस ऑपरेशन ने सफलतापूर्वक शिवसेना (यूबीटी) के संसदीय गुट में फूट डाल दी, जिससे उद्धव ठाकरे के पास नौ में से केवल तीन वफादार लोकसभा सांसद ही रह गए।

दिल्ली में गुरुवार को संसदीय दल की एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी की ओर से सख्त व्हिप जारी किए जाने के बावजूद छह सांसदों ने बगावत कर दी और बैठक में शामिल नहीं हुए।

शिंदे गुट के सूत्रों ने बताया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट में किसी को शक न हो, इसलिए इन छह बागी सांसदों ने राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने के लिए अलग-अलग जगहों से, बिल्कुल अलग-अलग रास्तों और परिवहन के साधनों का इस्तेमाल किया।

16 जून को देर रात 1:30 बजे, शिवसेना-यूबीटी के बागी सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर नांदेड़ से फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचे।

उसी दिन दोपहर में संजय देशमुख और संजय बंधु जाधव नांदेड़ से अलग-अलग फ्लाइट से पहुंचे। शाम को भाऊसाहेब वाकचौरे हैदराबाद से प्राइवेट जेट के जरिए दिल्ली पहुंचे। रात में संजय दीना पाटिल, मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ पहुंचे।

17 जून को सुबह 3 बजे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई-जयपुर रूट से दिल्ली पहुंचे, और सुबह 4:30 बजे ओमप्रकाशराजे निंबालकर पुणे के रास्ते दिल्ली पहुंचे। सभी छह सांसदों को चुपचाप दिल्ली के एक फाइव-स्टार होटल में ठहराया गया, जो उनके ऑपरेशन का बेस बना।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ लगातार और कड़े शेड्यूल वाली बैठकों में शिवसेना-यूबीटी में फूट को औपचारिक रूप दिया गया।

बुधवार की सुबह सात बजे शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसद ओमप्रकाशराजे निंबालकर ने आधार तैयार करने के लिए स्पीकर ओम बिरला से अकेले मुलाकात की। उसी दिन सुबह 10:20 बजे, बाकी पांच सांसद निंबालकर के साथ शामिल हुए और एक हस्ताक्षरित, आधिकारिक प्रस्ताव सौंपा।

लोकसभा स्पीकर को सौंपे गए अपने औपचारिक प्रस्ताव में छह सांसदों ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) अपने मूल वैचारिक आधार से काफी भटक गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सक्रिय रूप से पार्टी का कांग्रेस में विलय करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिलकर एक अलग गुट बनाने का फैसला किया है। साथ ही, उन्होंने आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का अनुरोध किया और लोकसभा चैंबर में अपनी बैठने की व्यवस्था बदलने की मांग की, ताकि इस बदलाव को दिखाया जा सके। अहम मोड़ 17 जून की देर रात आया।

उद्धव ठाकरे गुट के संसदीय नेता अरविंद सावंत ने सांसदों की वफादारी परखने के लिए अगले दिन एक 'लिटमस टेस्ट' बैठक बुलाई थी।

किसी भी तरह की जवाबी बातचीत या मन बदलने की स्थिति को रोकने के लिए, दिल्ली में जमीनी कामकाज संभाल रहे श्रीकांत शिंदे (शिवसेना सांसद और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे) ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और छह सांसदों के समूह के बीच देर रात एक अहम कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई।

इस कॉल के दौरान ओमप्रकाशराजे निंबालकर (धाराशिव) और संजय दीना पाटिल (उत्तर-पूर्व मुंबई) जैसे हाई-प्रोफाइल सांसदों से जुड़ी खास चिंताओं को दूर किया गया।

श्रीकांत शिंदे ने पक्का भरोसा दिलाते हुए कहा, "शिवसेना पूरी मजबूती से आपके साथ खड़ी रहेगी।"

कॉल के बाद, और यह पक्का करने के लिए कि बागी शिवसेना (यूबीटी) सांसद उद्धव ठाकरे के दूतों की पहुंच से पूरी तरह दूर रहें, गुरुवार सुबह उन छह सांसदों को चुपचाप दिल्ली के होटल से राजस्थान के जयपुर में एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया।

अपने पत्र सौंपने के तुरंत बाद बागी शिवसेना (यूबीटी) सांसद कम चर्चा में रहने के लिए देश भर में अलग-अलग जगहों पर चले गए।

नागेश पाटिल अष्टिकर चेन्नई गए और फिर दर्शन के लिए तिरुपति गए; भाऊसाहेब वाघचौरे वाराणसी गए; संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या गए; संजय पाटिल मुंबई लौट आए, जबकि ओमप्रकाश राजे पुणे लौट गए।

लोकसभा के नौ में से छह सांसदों के पाला बदलने के कारण, शिंदे गुट के पास संसदीय दल का स्पष्ट दो-तिहाई बहुमत है, जिससे दलबदल विरोधी कानूनों (भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत कानूनी स्थिति उनके पक्ष में मजबूत हो गई है।

पार्टी के व्हिप (आदेश) की अवहेलना से नाराज उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर उन छह सदस्यों को तुरंत अयोग्य घोषित करने की जोरदार मांग करने की योजना की घोषणा की है। शिंदे खेमे के सूत्रों का कहना है कि वे बहुत सोच-समझकर कदम उठा रहे हैं।

अगले 48 घंटों तक कोई भी संयुक्त तस्वीर जारी नहीं की जाएगी और न ही औपचारिक विलय की घोषणा की जाएगी, क्योंकि कानूनी टीमें विपक्ष की संभावित जवाबी चालों की जांच-परख कर रही हैं।

एकनाथ शिंदे और छह सांसदों के बीच 20 जून को आमने-सामने की औपचारिक बैठक तय है, जिसमें आधिकारिक कागजी कार्रवाई और उनके अलग होने के कारणों को सार्वजनिक किया जाएगा।

इस बीच शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत की तीखी सार्वजनिक चेतावनियों के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक विरोध की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र में सभी छह बागी सांसदों के आवासों के बाहर पुलिस सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी