शादी का झांसा देकर यूके निवासी से 15.72 लाख रुपए की ठगी, मुंबई की महिला पर मामला दर्ज

मुंबई, 25 जून (आईएएनएस)। मुंबई की डी.एन. नगर पुलिस ने एक 46 वर्षीय महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यूके में रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि महिला ने शादी का वादा करके और अपने पिछले रिश्तों के बारे में जानकारी छिपाकर उससे 15.72 लाख रुपए से ज्यादा की रकम धोखाधड़ी से हासिल की।

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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता अमित गढ़वी मूलरूप से गुजरात के जामनगर का रहने वाला है और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के लीसेस्टर में रहता है। वह जुलाई 2020 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के माध्यम से आरोपी रेखा हमीर सोलंकी के संपर्क में आया था। बताया जाता है कि तलाक के बाद अमित गढ़वी ने जीवनसाथी की तलाश में उस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी।

पुलिस ने बताया कि एक मैट्रिमोनियल पोर्टल पर संपर्क होने के बाद दोनों वाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए नियमित रूप से बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान सोलंकी ने कथित तौर पर खुद को अंधेरी वेस्ट मुंबई में अपनी टीनएज बेटी के साथ रहने वाली तलाकशुदा महिला बताया।

शिकायत के अनुसार, सोलंकी ने धीरे-धीरे गढ़वी का भरोसा जीत लिया और वीजा के खर्च, हवाई टिकट, किराया, निजी खर्च और अन्य आपातकालीन स्थितियों जैसे अलग-अलग बहानों से बार-बार आर्थिक मदद मांगी।

यह मानते हुए कि इस रिश्ते का अंत शादी में होगा, गढ़वी ने कथित तौर पर जुलाई 2020 और जुलाई 2021 के बीच कई बार वेस्टर्न यूनियन के जरिए उसे पैसे भेजे।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शुरू में सोलंकी और उनकी बेटी के यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए वीजा एप्लीकेशन और यात्रा के इंतजाम के लिए पैसे भेजे थे। बताया जाता है कि महिला और उनकी बेटी नवंबर 2020 में यूके गई थीं और उस दौरान दोस्तों और परिवार वालों की मौजूदगी में सगाई की रस्म हुई थी।

यूके में रहने के दौरान गढ़वी ने कथित तौर पर सोलंकी की बेटी के लिए लगभग 1,200 पाउंंड का आईफोन भी खरीदा और सोलंकी को नकद पैसे और यात्रा से जुड़े खर्चों के लिए पैसे दिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि सोलंकी के भारत लौटने के बाद भी वह उन्हें पैसे भेजते रहे।

शिकायत के अनुसार, गढ़वी ने कुल 15,669 ब्रिटिश पाउंड ट्रांसफर किए, जो लगभग 15.72 लाख रुपए के बराबर है।

इसके बाद शिकायतकर्ता को शक हुआ, जब उसे आपसी जान-पहचान वालों से पता चला कि सोलंकी ने कई शादियां की थीं और पहले भी शादी का वादा करके दूसरे पुरुषों से पैसे लिए थे। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने कथित तौर पर माना कि उसने तीन बार शादी की थी। गढ़वी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने एक दूसरे पुरुष के साथ अपने कथित रिश्ते की बात छिपाई थी।

यह एहसास होने पर कि उसके साथ धोखा हुआ है, गढ़वी ने जुलाई 2021 में पैसे भेजना बंद कर दिया। सोलंकी, उनकी बेटी और उनकी बहन की बार-बार कोशिशों के बावजूद कि वे रिश्ता बनाए रखें, उन्होंने मना कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में आरोपी ने उन्हें वाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया।

शिकायत के आधार पर डीएन नगर पुलिस ने धोखाधड़ी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत रेखा हमीर सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे गए वित्तीय लेन-देन और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं। आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी