शत्रुघन सिन्हा ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का समर्थन करने की अपील की

पटना, 7 जुलाई (आईएएनएस)। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट से आगामी उपचुनाव में पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मंगलवार को उन्हें अपना समर्थन देते हुए मतदाताओं से जाति, धर्म या राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना उनका समर्थन करने की अपील की।

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिहार के पटना साहिब से पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने किशोर के बांकीपुर उपचुनाव लड़ने के फैसले को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बताया।

उन्होंने लिखा कि किशोर सबसे सक्षम, दूरदर्शी और प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी जननेता हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें व्यापक रूप से पसंद किया जाता है, सराहा जाता है और जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं।

सिन्हा के अनुसार, प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से बिहार के राजनीतिक हलकों में काफी उत्साह का माहौल है और इसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है।

जन सूरज पार्टी के प्रमुख के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों, विशेषकर युवा मतदाताओं से, पारंपरिक राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों से ऊपर उठने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि एकता समय की आवश्यकता है। मेरी आशा, कामना और प्रार्थना है कि आम जनता - और विशेष रूप से युवा - जाति, धर्म और दलगत भेदभाव से ऊपर उठकर उनका समर्थन करें। जय बिहार, जय हिंद।

बांकीपुर उपचुनाव में किशोर पहली बार उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे।

जन सुराज पार्टी ने 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में अपने संस्थापक को मैदान में उतारा है और इसे पार्टी की राजनीतिक शक्ति की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है।

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि किशोर के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण होगा।

--आईएएनएस

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