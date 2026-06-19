श्रीनगर के खोनमोह सीमेंट फैक्ट्री में लगी आग, सात मजदूर झुलसे; एक की हालत गंभीर

श्रीनगर, 19 जून (आईएएनएस)। श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमोह स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में गुरुवार देर रात चिमनी में आग लगने से सात मजदूर झुलस गए। घायलों में एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य छह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है।

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मिली जानकारी के अनुसार, खोनमोह स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री परिसर में श्रमिक नियमित कार्य में लगे हुए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री की चिमनी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद श्रमिकों में अफरा-तफरी मच गई। आग और उससे निकली तेज गर्मी की चपेट में आने से सात मजदूर झुलस गए।

घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन और राहत दल ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। सभी घायलों को मौके से निकालकर विशेष उपचार के लिए श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल प्रशासन ने घायलों को आपातकालीन और बर्न केयर यूनिट में भर्ती किया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल हुए सभी सात मजदूरों का इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बाकी छह मजदूरों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल मजदूर को विशेष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं अन्य घायलों का भी आवश्यक उपचार किया जा रहा है। परिजनों को अस्पताल प्रशासन द्वारा नियमित रूप से मरीजों की स्थिति की जानकारी दी जा रही है।

इस बीच, पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि फैक्ट्री में निर्धारित सुरक्षा मानकों और अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था या नहीं। प्रशासन ने कहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आया है, उसके बाद कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम