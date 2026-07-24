शराब पीने के दौरान हुआ विवाद, युवक पर उसके दोस्त ने बीयर की बोतल से किया हमला

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शराब को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि शराब मंगाने से इनकार करने पर एक युवक पर उसके ही परिचित ने बीयर की बोतल से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी गर्दन में कांच का टुकड़ा घुस गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर, गाल और गर्दन पर कुल 15 टांके लगाने पड़े।

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घायल युवक की पहचान राहुल के रूप में हुई है। राहुल अपने एक दोस्त के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जी-ब्लॉक, जहांगीरपुरी पहुंचा था। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान पड़ोस में रहने वाले नमन नाम के युवक ने राहुल से शराब मंगाने के लिए कहा। राहुल ने जब शराब लाने से मना कर किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि गुस्से में नमन ने पास में रखी बीयर की बोतल उठाकर राहुल के सिर पर दे मारी। बोतल टूटने के बाद उसका कांच राहुल की गर्दन में धंस गया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा।

आसपास मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में 7, गाल पर 3 और गर्दन में 5 टांके लगाए। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की भूमिका की जांच की जा रही है।

घायल राहुल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि गुरुवार को वह दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा था। इसी दौरान उस पर बीयर की बोतल से हमला कर दिया गया। घायल होने के बाद भी हमलावर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आसपास के लोगों ने बचा लिया। राहुल ने बताया कि उसने इस मामले की पुलिस से शिकायत की है।

--आईएएनएस

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