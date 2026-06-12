श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सुरक्षित आयोजन के लिए सीएपीएफ अधिकारियों की बैठक

गांदरबल, 12 जून (आईएएनएस)। गांदरबल पुलिस की ओर से श्री अमरनाथ जी यात्रा (एसएएनजेवाई-2026) के सुचारू और सुरक्षित आयोजन के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की गई।

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गांदरबल एसएसपी सुधांशु धामा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करने और वार्षिक यात्रा के सुचारू, सुरक्षित और सफल आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में यात्रा के लिए तैनात सभी सुरक्षा और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था, तैनाती की योजना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपातकालीन स्थिति से निपटने के तरीके, संचार प्रणाली और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई।

एसएसपी गांदरबल ने यात्रियों की सुविधा और भलाई के लिए बालटाल बेस कैंप और अन्य कैंपिंग स्थानों पर सभी जरूरी सुविधाओं (जैसे रहने की जगह, साफ-सफाई, चिकित्सा सहायता, पीने का पानी, बिजली आपूर्ति और अन्य लॉजिस्टिकल जरूरतों) की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

अधिकारियों ने आपातकालीन योजनाओं की भी समीक्षा की और यात्रा के दौरान किसी भी अचानक होने वाली स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी स्तरों पर उच्च स्तर की तैयारी, सतर्कता और आपसी तालमेल बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

गांदरबल पुलिस ने सुरक्षित, शांतिपूर्ण और तीर्थयात्री-अनुकूल माहौल देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भरोसा दिलाया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा-2026 के सुचारू और सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए सीएपीएफ और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और इसका समापन 9 अगस्त (रक्षाबंधन) को होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिसके लिए श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) और बैंकों के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस