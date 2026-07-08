शोपियां: सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी जाकिर गनई को मार गिराया, इलाके में तलाशी अभियान जारी

शोपियां, 8 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में बीते शनिवार से आतंकवाद-विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन के पांचवें दिन बुधवार को आतंकवाद-विरोधी अभियान वाली जगह से एक अज्ञात शव बरामद किया गया।

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वरिष्ठ अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि गोली चलने की कुछ आवाजें सुनी गईं और सुरक्षा बलों ने उनका जवाब दिया। बाद में तलाशी के दौरान, हथियार और गोला-बारूद के साथ एक शव बरामद किया गया। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान (सीएओएस) शुरू किया है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि शोपियां ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शोपियां में चल रहे आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन के दौरान मारा गया आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर जाकिर गनई है।

बीते मंगलवार को भी सुरक्षा बलों की ओर से शोपियां के बागों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की ओर से संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

बता दें कि शनिवार शाम को शोपियां जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से ही शोपियां के चनापोरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सेना की 44 आरआर, 20 आरआर, 55 आरआर और 34 आरआर यूनिट्स, सीआरपीएफ की 14वीं और 178वीं बटालियन के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चला रही है।

शुक्रवार को मीमंदर इलाके (जिसमें सात गांव आते हैं) के एक बाग में सर्विलांस कैमरों में दिखे दो आतंकवादियों का पता लगाने के लिए रातभर रोकने के बाद सोमवार सुबह तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया था। सेना की कई टुकड़ियों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की थी, और रविवार शाम तक चार गांवों को खाली करा लिया गया था।

फंसे हुए दोनों आतंकवादियों की पहचान लतीफ और जाकिर के रूप में हुई थी। आतंकियों की ओर से सेना के जवानों पर गोलीबारी की गई थी, जिसका जवानों ने कड़ा जवाब दिया और मुठभेड़ शुरू हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि सेना की खास काउंटर-इंसर्जेंसी यूनिट, 'विक्टर फोर्स' ने इलाके में रोशनी करने के साथ-साथ बाग की घनी झाड़ियों के बीच से भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए।

वहीं, बारामूला के हटलंगा में जॉइंट ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला-बारूद बरामद बरामद किया गया है। मंगलवार सुबह बारामूला जिले के उरी सेक्टर के हटलंगा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सेना की एक जॉइंट टीम ने हथियार और गोला-बारूद का जखीरा बरामद किया।

पुलिस और भारतीय सेना ने हटलंगा में एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दो एके-56 राइफल, एके-56 की दो मैगजीन, 256 एक-56 राउंड, दो मैगजीन वाली एक पिस्तौल, पांच हैंड ग्रेनेड, सिगरेट के तीन पैकेट और एक काला बैग बरामद किया। पुलिस की ओर से आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम