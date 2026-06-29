शिलॉन्ग में राजा रघुवंशी मर्डर केस: हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सोनम की जमानत

शिलॉन्ग, 29 जून (आईएएनएस)। मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को शिलॉन्ग अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी। अदालत ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

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जस्टिस डब्ल्यू. डिएंगडोह की एकल पीठ ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (न्यायिक), शिलॉन्ग के अप्रैल 2026 के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस आदेश में गिरफ्तारी में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां पाए जाने के बाद सोनम को जमानत दी गई थी।

हाईकोर्ट ने 10 जून को दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।

शिलॉन्ग कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि जांच अधिकारियों ने गिरफ्तारी के आधार सही तरीके से नहीं बताए, जिससे आरोपी के बचाव के अधिकार पर असर पड़ा।

कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े सभी दस्तावेज (जैसे गिरफ्तारी मेमो, चेकलिस्ट, अधिकारों की सूचना और केस डायरी के अंश) में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 403(1) लिखी गई थी, जबकि सही धारा 103(1) होनी चाहिए थी, जो हत्या से संबंधित है।

अभियोजन पक्ष ने इसे केवल टाइपिंग की गलती बताया, लेकिन अदालत ने कहा कि यही गलती सभी दस्तावेजों में लगातार पाई गई और आरोपी को औपचारिक रूप से 'हत्या के आरोप' की जानकारी नहीं दी गई थी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि यह केवल प्रक्रियात्मक गलती थी और इससे आरोपी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ।

सरकारी पक्ष ने कहा कि सोनम को हत्या के आरोप की जानकारी थी क्योंकि उसने गिरफ्तारी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे, वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी और उसके पास वकील भी था।

लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया और शिलॉन्ग कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए सोनम को जमानत पर रहने की अनुमति दे दी।

यह मामला इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है, जो मई 2025 में अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे।

दोनों सोहरा (चेरापूंजी) यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। बाद में राजा का शव वीसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से बरामद हुआ, जिसमें कई चोटों के निशान थे।

पुलिस जांच में आरोप लगाया गया कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी।

इसके बाद सोनम को गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों को भी अलग-अलग राज्यों से पकड़ा गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है और मामला फिलहाल ट्रायल में है।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी