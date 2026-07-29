शिक्षा मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं, राहुल-प्रियंका मांगें माफी: मनोज टिग्गा

नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। प्रह्लाद जोशी पर राहुल गांधी की टिप्पणी, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट और नए विरोध प्रदर्शनों की सीजेपी की चेतावनी पर भाजपा सांसद मनोज टिग्गा प्रतिक्रिया दी। वहीं, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया।

Read More

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की टिप्पणी का समर्थन करने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा सांसद मनोज टिग्गा ने कहा, "उन्हें निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। संसद जैसी पवित्र संस्था में, खासकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना उचित नहीं है। मेरी राय में, जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।"

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल किए जाने पर मनोज टिग्गा ने कहा, "हमारी सरकार और प्रधानमंत्री छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर हैं। इसीलिए नीट परीक्षा 45 दिनों के भीतर आयोजित की गई और नतीजे भी जल्द घोषित किए गए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाएं दोबारा न हों।"

बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, "राहुल गांधी एक बेचैन आत्मा हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में अशांति फैलाने की कोशिश की है और छात्र आंदोलन को बदनाम करने का काम भी किया है। उन्होंने छात्रों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। अब, जब नीट और परीक्षाओं को लेकर कोई कानून लाया जा रहा है, तो वे इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र और देश, दोनों ही उनका असली चेहरा पहचान रहे हैं। समय ही इसका फैसला करेगा।"

मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेगी। बांकीपुर के लोगों ने भाजपा का समर्थन करने और नंबर दो पर कमल के निशान वाला बटन दबाकर नीरज सिन्हा की भारी जीत पक्की करने का मन बना लिया है।"

जायसवाल ने कहा, "तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार खुद बरगद के पेड़ की तरह हैं, वे बहुत वरिष्ठ और वैचारिक नेता हैं। इसलिए, तेजस्वी यादव या किसी और के लिए नीतीश कुमार पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस