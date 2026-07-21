शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं, बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए आएगा 'गुंडा एक्ट': श्याम रजक

पटना, 21 जुलाई (आईएएनएस)। जेडीयू के विधायक श्याम रजक और भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राम मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक, जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सहित कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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जंतर-मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गड़बड़ियां सामने आई हैं, सरकार उनकी गंभीरता से जांच करा रही है और कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने लोगों से जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की।

पेपर लीक की घटनाओं पर रजक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह समाज और युवाओं के भविष्य के साथ सबसे बड़ा अपराध है। सरकार इस तरह के मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उनके अनुसार, कड़े कानूनों के बावजूद कुछ लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, इसलिए ऐसे अपराधों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए बिहार सरकार 'गुंडा एक्ट' लाने का निर्णय कर रही है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के निर्देश पर जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि उनकी पार्टी और राज्य सरकार न्यायपालिका के हर आदेश का सम्मान करती है।

उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करेगी। न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है और अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुद्दा है तो उसे संसद में उठाया जाना चाहिए, केवल बयानबाजी या शोर-शराबा करना उचित नहीं है। केंद्र सरकार की नीतियों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरावगी ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है, चाहे वह नगर निगम के पार्षद का चुनाव हो या विधानसभा का उपचुनाव। जंतर-मंतर पर विपक्ष के प्रदर्शन पर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य केवल हंगामा करना है, जबकि सरकार अपने काम और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम