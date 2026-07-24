शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिवार से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

श्रीनगर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को बडगाम जिले के बीरवाह स्थित ललपोरा पहुंचकर जम्मू-कश्मीर पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के परिजनों से मुलाकात की।

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उन्होंने परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद जवान का साहस, कर्तव्यनिष्ठा और सर्वोच्च बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।

मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी का साहस और बलिदान हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। पूरा देश उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण को सलाम करता है और इस कठिन समय में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लगातार आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के अभियान में जुटे हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शहीद आशिक हुसैन कुरैशी का बलिदान, उनकी सेवा भावना और मातृभूमि के प्रति प्रेम एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकसित जम्मू-कश्मीर के निर्माण की दिशा में हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा।

हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी जम्मू-कश्मीर पुलिस की तीसरी बटालियन, इंडियन रिजर्व पुलिस में तैनात थे। 22 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में हुए एक आतंकी हमले के दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था।

इस आतंकी हमले के बाद 22 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शोक व्यक्त किया था। उन्होंने लिखा था कि ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की शहादत की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अनंतनाग में हुए इस कायराना आतंकी हमले की वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की थी।

--आईएएनएस

वीकेयू/पीएम