Banking Jobs : बिजनेस एनालिस्ट पद पर निकली वैकेंसी, 16 मार्च तक करें आवेदन

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े बैंक में नौकरी करने से बैंकिंग सेक्टर में शानदार करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बिजनेस एनालिस्ट के 1 पद पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है।

ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

एसबीआई में बिजनेस एनालिस्ट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और एमबीए/पीजीडीएम की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ अभ्यर्थियों के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए।

अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 27 साल निर्धारित की है। वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

बिजनेस एनालिस्ट पद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए निर्धारित की गई है।

एसबीआई की ओर से जारी पद के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स का चयन शॉर्टलिस्टिंग, इंटरव्यू, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित उम्मीदवार का वार्षिक कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) 25 लाख रुपए होगी।

आवेदन के लिए अभ्यर्थी सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज और फॉन्ट में अपलोड करें। ऑनलाइन तय आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फिर फॉर्म को जमा कर दें। लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

