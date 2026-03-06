Employment News

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 06, 2026, 03:02 PM

UCO Bank Recruitment 2026 : यूको बैंक में आईटी एडवाइजर के पद पर निकली वैकेंसी, 65 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 02, 2026, 02:06 PM

Banking Jobs : बिजनेस एनालिस्ट पद पर निकली वैकेंसी, 16 मार्च तक करें आवेदन

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Mar 02, 2026, 02:13 PM

Government Jobs : एनबीसीसी लेकर आया जूनियर इंजीनियर समेत 59 पदों पर सुनहरा अवसर, आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Feb 27, 2026, 11:31 AM

AI Skills Demand India : भारत में एआई स्किल्स की मांग पारंपरिक इंजीनियरिंग और आईटी से आगे निकली: रिपोर्ट

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Dec 29, 2025, 01:50 PM

Kerala Minimum Wage : प्राइवेट अस्पताल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर एक माह में ड्राफ्ट अधिसूचना होगी जारी: केरल सरकार