Employment News
UCO Bank Recruitment 2026 : यूको बैंक में आईटी एडवाइजर के पद पर निकली वैकेंसी, 65 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
Banking Jobs : बिजनेस एनालिस्ट पद पर निकली वैकेंसी, 16 मार्च तक करें आवेदन
Government Jobs : एनबीसीसी लेकर आया जूनियर इंजीनियर समेत 59 पदों पर सुनहरा अवसर, आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू
AI Skills Demand India : भारत में एआई स्किल्स की मांग पारंपरिक इंजीनियरिंग और आईटी से आगे निकली: रिपोर्ट
Kerala Minimum Wage : प्राइवेट अस्पताल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर एक माह में ड्राफ्ट अधिसूचना होगी जारी: केरल सरकार