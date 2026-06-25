'सिया ने कहा कि कोई किले से गिर गया था': केतन अग्रवाल हत्या मामले में गॉर्ड का बयान

पुणे, 25 जून (आईएएनएस)। पुणे के पास लोहागढ़ किले से केतन अग्रवाल की गिरने से हुई मौत (कथित हत्या) के बाद, ऐतिहासिक स्थल पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने खुलासा किया कि पीड़ित की मंगेतर और इस मामले में आरोपी सिया गोयल मदद के लिए चिल्ला रही थी और कह रही थी कि 'कोई किले से गिर गया है'।

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सिया के साथ-साथ उसका कथित प्रेमी चेतन चौधरी भी इस मामले में आरोपी है। दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।

सुरक्षा गार्ड ने एनडीटीवी को बताया कि उसने चीखें सुनकर तुरंत कार्रवाई की, केतन की मंगेतर सिया गोयल से बात की और बिना देरी किए पुलिस को सूचना दी।

धीरज जाधव ने कहा कि चीखें सुनकर मैं दौड़कर आया। मैंने सिया गोयल से पूछा कि क्या हुआ है और उसने कहा 'कोई किले से गिर गया है'। मैंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

उन्होंने आगे बताया कि सिया गोयल चिल्ला रही थी, "मदद करो, मदद करो।"

जाधव ने बताया कि किले में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था रहती है और पास में ही एक पुलिस स्टेशन भी है, हालांकि इलाके में नेटवर्क की समस्या के कारण कभी-कभी संचार बाधित हो सकता है।

शुरुआती घटना के बारे में पूछे जाने पर सुरक्षा गार्ड ने बताया कि वह अपने ड्यूटी क्षेत्र में था जब उसने दूर से चीखने की आवाज सुनी और तुरंत उस ओर भागा।

पर्यटकों से मिलने पर, उसने पूछा कि क्या हुआ था।

सिया गोयल ने कथित तौर पर जाधव को बताया कि कोई गिर गया था।

किले के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि सिया गोयल ने उस समय उसे और कोई जानकारी नहीं दी, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को बुलाया।

सिया गोयल के हावभाव के बारे में धीरज जाधव ने दोहराया कि वह बार-बार मदद के लिए पुकार रही थी।

सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसने और सवाल पूछने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अधिकारियों से संपर्क करने पर ध्यान केंद्रित किया।

मामले में सामने आई नई जानकारियों के अनुसार, सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी ने छुट्टी के दौरान केतन अग्रवाल की हत्या की विस्तृत योजना बनाई थी और इसे 'दुर्घटना' के रूप में दिखाने की बात कही थी।

सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी से एक कैफे में मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद उसने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार डाला।

एनसीटीवी के अनुसार, जिसने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया है, दोनों 18 जून को पुणे के एक कैफे में मिले थे, जहां उन्होंने 26 वर्षीय केतन अग्रवाल को खत्म करने की साजिश रची थी।

सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों पर पुणे पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार, सिया और चेतन ने हत्या की साजिश रचने के लिए 18 जून को पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी।

--आईएएनएस

एमएस/