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साध्वी निरंजन ज्योति बोलीं- 'राम मंदिर के चढ़ावे में गबन से पहुंची चोट, सभी रामभक्त आहत', जांच पर जताया भरोसा

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Dainik Hawk·
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Jul 01, 2026, 07:06 AM
साध्वी निरंजन ज्योति बोलीं- 'राम मंदिर के चढ़ावे में गबन से पहुंची चोट, सभी रामभक्त आहत', जांच पर जताया भरोसा

नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुए गबन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से चोट पहुंची है, लेकिन जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जांच सही ढंग से हो रही है।

साध्वी निरंजन ज्योति ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालु और राम भक्त आहत हैं। हम लोगों ने आंदोलन में दिन-रात जितना हो सका, सेवा की है। हमने दिन-रात की परवाह नहीं की। इस प्रकरण से चोट पहुंची है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने गलत काम किया है, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।"

जांच को लेकर उन्होंने कहा, "आपने देखा होगा कि जब प्रकरण का खुलासा हुआ तो तत्काल कार्रवाई हुई और 8-9 लोग गिरफ्तार किए गए। अभी जांच चल रही है और सभी को सहयोग करना चाहिए।"

चंपत राय के इस्तीफे को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जांच सही ढंग से हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट ने भी लोगों पर भरोसा किया और भरोसा तोड़ने वाले वे लोग थे, जो वहां कार्य में जुटे थे।

साध्वी निरंजन ज्योति ने आगे कहा, "मैं स्वयं स्तब्ध हूं कि यह क्या हुआ है। मंदिर के लिए 500 साल का संघर्ष था, लेकिन यह प्रकरण एक-दो साल में ही देखने को मिला है। यह बिल्कुल सही नहीं है।"

राम मंदिर दान प्रकरण पर अखिलेश यादव की टिप्पणियों को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "राजनीतिक पार्टियां मुद्दों को अपने एंगल से देखती हैं। मुझे लगता है कि जांच के समय सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर बात उठाई जाती है तो यह मांग होनी चाहिए कि और अधिक प्रभावशाली जांच हो। इसलिए जांच के दौरान अधिक टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।"

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में गिरावट पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, "2014 से लेकर अगले 10 साल तक मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है। कोरोना के साथ कई देशों के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण बड़े-बड़े संपन्न देश प्रभावित हुए, वहां भारत अपने नागरिकों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है। मैं कह सकती हूं कि पीएम मोदी के कारण देश की जनता ने पूर्ण सहयोग दिया और आज संकट के समय में भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है।"

--आईएएनएस

डीसीएच/