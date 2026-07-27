सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित, लोकसभा स्पीकर बोले- परीक्षा बिल पर बहस का समय 6 घंटे बढ़ाया जा सकता है

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों की लगातार नारेबाजी के कारण सोमवार को सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। यह सब तब हुआ जब सरकार 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर विस्तृत चर्चा की अपील कर रही थी। इसके बाद सदन को शाम 5 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

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यह दिन का तीसरा स्थगन था, क्योंकि केंद्र द्वारा पेपर लीक विरोधी कानून पेश किए जाने के बाद विपक्ष की तरफ से बार-बार विरोध प्रदर्शन देखा गया।

पेपर लीक विरोधी विधेयक को दिन में पहले विपक्ष के सदस्यों के जोरदार विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया गया था, जिससे सदन प्रस्तावित कानून पर कोई ठोस चर्चा नहीं कर सका।

स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की और विपक्षी सांसदों से आग्रह किया कि वे नारेबाजी और प्लेकार्ड दिखाने के बजाय अपनी सीटों पर लौटें और बहस में भाग लें।

उन्होंने सदस्यों को यह भी भरोसा दिलाया कि व्यापक चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और कहा कि जरूरत पड़ने पर बहस का समय छह घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

बिरला ने कहा, "नारेबाजी और प्लेकार्ड दिखाने से इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन में अपने विचार और राय रखने के लिए समय को छह घंटे या उससे भी अधिक बढ़ाएं, ताकि हर कोई आपकी राय सुन सके और देश के छात्र, जो इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं, उन्हें प्रभावी कार्रवाई का भरोसा मिल सके।"

उन्होंने कहा, "आपको इस मुद्दे पर अपने विचार रखने चाहिए, न कि नारे लगाने चाहिए। आपको सदन में मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चुना गया है।"

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहस के लिए समय आवंटित करने के लिए स्पीकर का धन्यवाद करते हुए सवाल किया कि विपक्ष चर्चा क्यों रोक रहा है, जबकि कई सदस्यों ने दिन में पहले ही इस मुद्दे पर संशोधन के नोटिस दिए थे।

उन्‍होंने कहा कि आपको काफी समय दिया गया है और कई संशोधन नोटिस भी मिले हैं। इसका मतलब है कि कई सदस्य इस अहम बिल पर अपनी राय रखना चाहते हैं। बिल पेश करने और संशोधन के लिए नोटिस मिले हैं। तो, एक तरफ तो इतने सारे संशोधन नोटिस हैं। आपने काफी समय देने की इच्छा भी जताई है। तो फिर वे (विपक्ष) चर्चा रोकने के लिए नारे क्यों लगा रहे हैं? मुझे यह समझ नहीं आ रहा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देश भर के छात्र कार्यवाही पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और तर्क दिया कि कानून पर चर्चा में देरी करने से परीक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के प्रति संसद की प्रतिबद्धता के बारे में 'बहुत गलत संदेश' जाएगा।

रिजिजू ने आगे कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी से फिर से आग्रह करता हूं कि वह अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाए और हमें बिल पर चर्चा शुरू करने दे। स्पीकर जितना भी समय दें, हमें मंजूर है।"

सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले, स्पीकर बिड़ला ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आपस में चर्चा करने और आम सहमति बनाने की अपील की ताकि दिन में बाद में बिल पर बहस हो सके।

बिड़ला ने कहा, "मैं सभी प्रमुख दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे आपस में और चर्चा करें और आम सहमति बनाएं। हम निश्चित रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए, मैं आपको आज तीन घंटे और दे रहा हूं। सरकार और सभी को शाम 5 बजे तक आम सहमति बनानी होगी ताकि शाम 5 बजे इस बिल पर चर्चा हो सके।"

इसके बाद सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

--आईएएनएस

एएसएच/एएस