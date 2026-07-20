स्टेटहुड की मांग को लेकर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन, बोले-पीएम मोदी अपना वादा निभाएं

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा (स्टेटहुड) बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन में शामिल नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू-कश्मीर की जनता से किया गया स्टेटहुड बहाली का वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

Read More

प्रदर्शन के दौरान जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और राज्यसभा सांसद सज्जाद अहमद किचलू ने कहा, "अगर जम्मू-कश्मीर में सब कुछ ठीक होता, तो वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दिल्ली की सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे साफ पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर के लोग कितने नाराज हैं।"

किचलू ने कहा, "आज जम्मू-कश्मीर के सामने सबसे बड़े मुद्दे रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई हैं। यह किसी दूसरे मुद्दे की लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों के अधिकारों की लड़ाई है। केंद्र सरकार ने कई बार स्टेटहुड बहाल करने का वादा किया था। हमने भी उस आश्वासन पर भरोसा किया था, लेकिन सरकार बने दो साल हो चुके हैं और अब तक यह वादा पूरा नहीं किया गया।"

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक ने भी प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेटहुड बहाल होना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं और जनादेश की अनदेखी की जा रही है।

मेहराज मलिक ने कहा, "जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक राज्य का दर्जा वापस चाहता है। लोगों ने जिस उम्मीद के साथ मतदान किया था, उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटाते समय कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन आज भी लोगों को सुरक्षा, रोजगार और विकास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।"

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज आज दिल्ली की सड़कों पर सुनाई दे रही है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए और चुनी हुई सरकार को उसके अधिकार मिलने चाहिए।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त प्रवक्ता ठाकुर यशु वर्धन सिंह ने भी केंद्र सरकार से अपना वादा निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हमें हमारा स्टेटहुड वापस चाहिए। यह प्रधानमंत्री का जनता से किया गया वादा था। आज तक वह पूरा नहीं हुआ है। इसी मांग को लेकर हम दिल्ली आए हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस चाहते हैं।"

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम