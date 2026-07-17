स्ट्रीट फूड वेंडर्स का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकता: जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का शुक्रवार को लखनपुर वेंडर्स मार्केट के दौरे के दौरान स्थानीय स्ट्रीट फूड वेंडर्स, व्यापारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनका यह दौरा भारत सरकार के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें लखनपुर को पीएम स्वनिधि पहल के तहत 'स्ट्रीट फूड हब' के तौर पर विकसित किए जाने वाले भारत भर के 50 शहरों में शामिल किया गया है।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वोट-ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के बजाय हमेशा भलाई पर ध्यान देने वाले विकास पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि कई लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स, जिन्हें 2014 से पहले नजरअंदाज किया गया था, उन्हें मौजूदा सरकार ने नए कमिटमेंट के साथ फिर से शुरू किया है और लागू किया है।

पीएम स्वनिधि स्कीम की अहमियत बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार, एक खास सरकारी पहल के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स की भलाई पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स पिछली सरकारों की पॉलिसी फोकस से बाहर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता ने यह पक्का किया कि समाज के उपेक्षित तबकों को ऐसी स्कीमों के जरिए मेनस्ट्रीम में लाया गया जो उन्हें सम्मान, फाइनेंशियल मदद और रोजी-रोटी के पक्के मौके देती हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्ट्रीट फूड हब पहल के पहले चरण में लखनपुर का चयन छोटे विक्रेताओं को सशक्त बनाने और संगठित, स्वच्छ और आगंतुकों के अनुकूल वेंडिंग स्थान बनाने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्री ने बताया कि मंत्रालय को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 126 प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 106 शहरी स्थानीय निकाय और सात जनगणना शहर शामिल हैं। लखनपुर में प्रस्तावित स्ट्रीट फूड हब को लखनपुर मार्केट में दो क्लस्टर में बनाया जाएगा, एक पुराने बस स्टैंड के पास और दूसरा सेल्स टैक्स ऑफिस के पास। पठानकोट से जम्मू और कश्मीर के गेटवे और श्री माता वैष्णो देवी के रास्ते पर, यह जगह खास तौर पर स्थित है, यहां पूरे दिन टूरिस्ट, तीर्थयात्री और ट्रांजिट यात्री काफी आते-जाते रहते हैं। 1,754.25 वर्ग मीटर में फैला यह हब मॉडर्न वेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देगा और साथ ही एक साफ, व्यवस्थित और विजिटर-फ्रेंडली माहौल में डोगरा खाने और दूसरी स्थानीय खाने की परंपराओं को बढ़ावा देगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लोकल लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और टेंडरिंग प्रोसेस को भी लोकल लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हब डोगरा खाना और दूसरी लोकल डिशेज दिखाएंगे, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करेंगे, और लखनपुर को सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट से एक जानी-मानी खाने की जगह में बदल देंगे।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर के गेटवे को लखनपुर में एक अनोखे गेटवे स्मारक और बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण के कामों के जरिए एक आकर्षक एंट्री पॉइंट के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिस पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट का एस्टीमेट पहले ही तैयार कर लिया गया है और फंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम और दूसरे मौजूद रिसोर्स से जुटाए जाएंगे।

मंत्री ने लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह की एक मूर्ति का भी उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के गेटवे पर लगी यह मूर्ति इस इलाके की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दिखाने वाली एक अहम पहचान बन गई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने हमेशा कहा है कि यह स्मारक देश बनाने में महाराजा गुलाब सिंह के योगदान का सम्मान करता है और साथ ही नई पीढ़ी में जम्मू और कश्मीर के इतिहास और विरासत के बारे में गर्व पैदा करता है।

इलाके में दूसरे बड़े डेवलपमेंट के कामों का ज़िक्र करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, जो करीब चार दशकों से रुका हुआ था, अब चालू हो गया है। लगभग एक सदी से रुके हुए और अब मंजूरी के आखिरी स्टेज में, फिर से शुरू हुए उझ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के साथ, ये प्रोजेक्ट कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों में सिंचाई की सुविधाओं में काफी सुधार करेंगे और पानी के स्रोत का बेहतर इस्तेमाल पक्का करेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील शर्मा के नाम पर रखने की मंजूरी मिल गई है, और भरोसा जताया कि जल्द ही फॉर्मल प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

गाड़ी की फिटनेस टेस्टिंग फैसिलिटी को कठुआ से सांबा शिफ्ट करने के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि सांबा में एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी से चलने वाली ऑटोमेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी बनाने की वजह से यह कदम उठाना जरूरी हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह व्यवस्था टेम्पररी है और कठुआ में भी ऐसी ही स्टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटी बनाने का प्रपोजल पहले से ही संबंधित अधिकारियों के पास विचाराधीन है।

लोकल स्ट्रीट फूड वेंडर्स और लोगों ने लखनपुर के लिए पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल से वेंडर्स को काम करने का साफ, व्यवस्थित और सम्मानजनक माहौल मिलेगा, साथ ही तीर्थयात्रियों, टूरिस्ट और दूसरे विजिटर्स के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।

--आईएएनएस

एमएस/