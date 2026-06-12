सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4,500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, आवेदन 22 जून तक

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। देश के किसी सरकारी बैंक के साथ जुड़कर अपना शानदार प्रोफेशनल करियर शुरू करने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। दरअसल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के तहत देशभर में अप्रेंटिस के कुल 4,500 पदों पर पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 12 जून से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 22 जून तय की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्त होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे सबसे पहले एनएटीएस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। इसके बाद बीप पोर्टल पर अपनी आवेदन प्रक्रिया तय अंतिम तिथि तक या उससे पहले पूरी करें।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री (ग्रेजुएशन) या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष योग्यता होना चाहिए।

आवेदकों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 31 मई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, स्थानीय भाषा परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस, अंतिम मेरिट सूची, आदि चरणों के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को प्रति माह 15,000 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (पुरुष) के लिए 944 रुपए, सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी (महिला) के लिए 708 रुपए, एससी/एसटी (पुरुष/महिला), पीडब्ल्यूबीडी (कोई भी श्रेणी) और ट्रांसजेंडर (कोई भी श्रेणी) के लिए 236 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/वीसी