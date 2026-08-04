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स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन को मिली नई दिशा, नर्मदा नदी में 600 पर्यटकों की क्षमता वाली भव्य क्रूज का लॉन्चिंग

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 04, 2026, 03:08 PM
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पर्यटन को मिली नई दिशा, नर्मदा नदी में 600 पर्यटकों की क्षमता वाली भव्य क्रूज का लॉन्चिंग

नर्मदा, 4 अगस्त (आईएएनएस)। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक और आकर्षक सुविधा का समावेश हुआ है। नर्मदा नदी में 600 पर्यटकों की क्षमता वाली अत्याधुनिक एवं भव्य क्रूज का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग किया गया है। यह नई क्रूज सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तथा संबंधित विभागों की आवश्यक पूर्व अनुमतियां प्राप्त होने के बाद पर्यटकों की सेवा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहले से ही 200 पर्यटकों की क्षमता वाली क्रूज का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, जिसे पर्यटकों की ओर से अत्यंत अच्छा प्रतिसाद मिला है। नर्मदा नदी में क्रूज यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवं आसपास के रमणीय दृश्यों का अवलोकन करने का अनूठा अनुभव पर्यटकों के लिए यादगार बना है। पर्यटकों की निरंतर बढ़ती संख्या एवं मांग को ध्यान में रखते हुए अब अधिक विशाल, आधुनिक एवं बहुआयामी सुविधाओं वाली नई क्रूज सेवा लॉन्च की गई है।

नई क्रूज केवल नदी में यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कॉर्पोरेट कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। इस क्रूज पर जन्मदिन समारोह, कॉर्पोरेट इवेंट्स, संगीत संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निजी समारोह तथा अन्य विशेष आयोजनों का आयोजन किया जा सकेगा। नर्मदा नदी के मनोहारी वातावरण के बीच आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रम पर्यटकों को एक अनूठा एवं यादगार अनुभव प्रदान करेंगे।

नई क्रूज को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें विशेष डेकोरेटिव लाइटिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे विशेष रूप से शाम एवं रात्रि के समय क्रूज़ का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाएगा। आधुनिक सुविधाओं एवं विशाल क्षमता से सुसज्जित यह क्रूज एकता नगर के पर्यटन क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बनेगी।

नई क्रूज में 600 पर्यटकों की यात्रा क्षमता, 250 लोगों के लिए डाइनिंग सुविधा है। क्रूज की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। 5 x 4 मीटर का विशाल स्टेज, आकर्षक डेकोरेटिव लाइटिंग, सेलिब्रेशन, पार्टी, कॉर्पोरेट इवेंट्स, प्रोडक्ट लॉन्च तथा विशेष कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।

वर्तमान में संचालित क्रूज की विशेषताएं: 200 पर्यटकों की क्षमता, 100 लोगों के लिए डाइनिंग सुविधा, लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर, 4 x 3 मीटर का स्टेज।

नई क्रूज आकार, क्षमता एवं सुविधाओं की दृष्टि से वर्तमान क्रूज की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक आधुनिक एवं विशाल है। यात्रा क्षमता, विशाल डाइनिंग क्षेत्र एवं बड़े स्टेज के कारण बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन आसानी से किया जा सकेगा।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र विकास एवं पर्यटन शासन प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर नई पहल की जा रही है। उसी दिशा में इस नई क्रूज़ को शामिल किया गया है, जो एकता नगर के पर्यटन को नई ऊंचाई प्रदान करेगी। इस सुविधा से विवाह समारोह, कॉर्पोरेट कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं निजी आयोजनों के लिए भी एक अनूठा एवं आकर्षक स्थल उपलब्ध होगा।

विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के दर्शन के साथ अब पर्यटक नर्मदा नदी में इस भव्य एवं आधुनिक क्रूज का भी आनंद ले सकेंगे, जो उनकी यात्रा को और अधिक यादगार बनाएगी। इस नई सुविधा से राज्य के पर्यटन विकास को और अधिक गति मिलेगी तथा स्थानीय रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

--आईएएनएस

डीकेपी/