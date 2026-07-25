सात दिन बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, कटरा में रुके हजारों श्रद्धालुओं ने जताई खुशी

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थस्थल की सालाना यात्रा लगातार सात दिनों तक बंद रहने के बाद शनिवार को फिर से शुरू हो गई। इससे कटरा में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हजारों श्रद्धालुओं को राहत और खुशी मिली।

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तीर्थयात्रा फिर से शुरू होने पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। पवित्र मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी आरएफआईडी कार्ड लेने के लिए 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु काउंटर नंबर 2 पर जमा हुए। सुबह से ही लंबी लाइनें लगी थीं और श्रद्धालु सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

भारी भीड़ के बावजूद, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों ने भीड़ को संभाला और यह पक्का किया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और तीर्थयात्रियों की आवाजाही सुचारू और व्यवस्थित ढंग से होती रहे।

कटरा में पूरे दिन हल्की बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। बारिश के बावजूद सुरक्षाकर्मी तैनात रहे और वे श्रद्धालुओं की मदद करते रहे और कानून-व्यवस्था बनाए रखी, जबकि पूरे शहर में "जय माता दी" के जयकारे गूंजते रहे।

कई श्रद्धालुओं ने कई दिनों की अनिश्चितता के बाद आखिरकार पवित्र यात्रा करने का मौका मिलने पर खुशी जाहिर की।

हरियाणा के एक श्रद्धालु ने कहा, "हम हरियाणा के रोहतक से आए हैं। हमने यहां 15 दिनों तक इंतजार किया और आज आखिरकार हमें माता रानी के दर्शन का मौका मिला। हम बहुत खुश हैं।"

एक और श्रद्धालु ने इस अनुभव को अविस्मरणीय बताते हुए कहा, "यह मेरी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा होगी। मैं पहले भी 15 बार माता रानी के दरबार जा चुका हूं, लेकिन यह यात्रा सबसे यादगार रहेगी। मेरी खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं।"

कई दिनों से कटरा में इंतजार कर रहे तीसरे श्रद्धालु ने कहा, "यहां बहुत भीड़ है। मैं 21 जुलाई को यहां पहुंचा था और मेरी वापसी की यात्रा 26 तारीख को तय है। माता रानी की कृपा से अब आखिरकार मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तीर्थयात्रा सच में फिर से शुरू हो पाएगी।"

तीर्थयात्रा के फिर से शुरू होने से उन श्रद्धालुओं में नया उत्साह आ गया है जो यात्रा रोके जाने के दौरान कटरा में फंसे हुए थे। अब जब हजारों लोग मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, तो अधिकारियों ने सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और भीड़-भाड़ को संभालने के कड़े इंतजाम किए हैं।

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। एक सप्ताह तक यात्रा रोके जाने के बाद इसके फिर से शुरू होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही सामान्य हो गई है और अधिकारी आने वाले दिनों में यात्रा के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।

--आईएएनएस

ओपी/एएस