संसद चलो प्रदर्शन के बीच अभिजीत दिपके की गिरफ्तारी की खबर फर्जी, दिल्ली पुलिस ने किया खंडन

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि संसद के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया।

Read More

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि 'संसद चलो' विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दिपके को उठा लिया था।

इन दावों को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा, "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत खबरें फैल रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को हिरासत में ले लिया है। आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और वे मंच पर मौजूद हैं।"

पुलिस के बयान के बाद सौरव दास ने अपना बयान वापस लेते हुए पुष्टि की कि दिपके को न तो हिरासत में लिया गया था और न ही गिरफ्तार किया गया था।

सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट किया, "दिपके हिरासत या गिरफ्तारी में नहीं हैं। केरल हाउस के बाहर अभी भारी भीड़ मौजूद है।"

दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। यह जानकारी गलत है। पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं हैं। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं।

सीजेपी और उसके समर्थकों ने सोमवार को संसद चलो विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और नीट-यूजी पेपर लीक मामले में सरकार से जवाबदेही की मांग की।

जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल का सामना करना पड़ा।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने अपनी मांगें रखीं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे प्रदर्शनकारियों की मांगों पर नेतृत्व के साथ आंतरिक रूप से चर्चा करेंगे।

यह विरोध प्रदर्शन नीट-यूजी पेपर लीक मामले और परीक्षाओं से जुड़ी अन्य अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया गया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी