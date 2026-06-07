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सरकारी विश्वविद्यालय में जॉब का चांस: असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 110 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए कुछ दिन शेष

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 07, 2026, 03:36 PM
सरकारी विश्वविद्यालय में जॉब का चांस: असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 110 पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए कुछ दिन शेष

भुवनेश्वर, 7 जून (आईएएनएस)। शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विक्रम देव विश्वविद्यालय, जयपोर, जिला कोरापुट, ओडिशा, ने विभिन्न विभाग/विषय अनुसार नियमित आधार पर फैकल्टी के अलग-अलग कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर आवेदन का आखिरी मौका 10 जून है। ऐसे में आवेदकों के लिए चंद दिन ही शेष बचे हैं।

विक्रम देव यूनिवर्सिटी की ओर से जारी पदों में प्रोफेसर के 14, एसोसिएट प्रोफेसर के 32, और असिस्टेंट प्रोफेसर के 64 पद शामिल हैं। इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे एचआईएमएस की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तय लास्ट डेट तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

वहीं, सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का हस्ताक्षरित प्रिंटआउट, सभी प्रमाण पत्रों, मार्कशीट और दस्तावेजों सहित, केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा 'रजिस्ट्रार, विक्रम देव विश्वविद्यालय, जेपोर, जिला- कोरापुट, ओडिशा, पिन कोड 764001' को 20 जून के शाम 5 बजे तक या उससे पहले भेजना होगा।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और स्क्रीनिंग, चयन समिति, साक्षात्कार/मूल्यांकन, आदि के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पद अनुसार वेतन स्तर-10, वेतन स्तर-13ए, और वेतन स्तर-14 के तहत होगी।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो सामान्य/एसईबीसी के लिए 2,000 रुपए और अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/दिव्यांग व्यक्ति और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए तय किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवार सबसे पहले एचआईएमएस के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद, संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर, फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद, रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में, आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकालकर रख लें।

अभ्यर्थियों को भर्ती और योग्यता से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम देव यूनिवर्सिटी की ओर से संबंधित पद के लिए जारी डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करने की सलाह दी जाती है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी