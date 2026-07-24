सरकार ने छात्रों और बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं को धोखा दिया: केटीआर

हैदराबाद, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने शुक्रवार को मोदी सरकार पर लाखों छात्रों और बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं को धोखा देने और बार-बार परीक्षा अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि देश में एक खतरनाक प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसमें विफलताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के बजाय जवाबदेही मांगने वालों को निशाना बनाया जा रहा है।
केटीआर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में छात्रों और युवाओं की एक विशाल सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की।
उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और उन्हें बार-बार परीक्षा अनियमितताओं और छात्रों के हितों की रक्षा करने में केंद्र की विफलता के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने केंद्र सरकार से दमन और धमकी का सहारा लेने के बजाय आंदोलनकारी छात्रों के साथ सार्थक संवाद करने का आग्रह किया।
केटीआर ने कहा कि भारी संख्या में भागीदारी केंद्र द्वारा युवाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों, विशेष रूप से नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक और छात्र विरोध प्रदर्शनों पर कथित दमन के प्रति बढ़ते आक्रोश को दर्शाती है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं की आवाज को बल या धमकी से दबाया नहीं जा सकता और लोकतांत्रिक असहमति को दबाने का हर प्रयास आंदोलन को और मजबूत करेगा।
युवाओं से अपने संघर्ष में एकजुट और लोकतांत्रिक बने रहने का आह्वान करते हुए केटीआर ने कहा कि यह लड़ाई केवल प्रश्नपत्र लीक या दमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि न्याय, जवाबदेही और भारत के युवाओं के भविष्य के लिए है।
बीआरएस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे जेनरेशन जेड और युवाओं को कम न आंकें, क्योंकि भारत की आवाज बदल रही है और विचारों की एक नई पीढ़ी देश की राजनीति को नया आकार दे रही है।
नेपाल और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए केटीआर ने कहा कि जब युवा एकजुट होते हैं, तो वे सरकारों को गिरा सकते हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि मृत्यु से बेखौफ यह पीढ़ी उठेगी और सरकार को चुनौती देगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि जहां केंद्र सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज दबा रही है, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी केंद्र की विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने में मदद कर रहे हैं।
केटीआर ने कहा कि देश भर के छात्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के बजाय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए बीआरएस को निशाना बनाया है।
उन्होंने रेवंत रेड्डी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से टकराव से बचते हुए विपक्ष पर हमला करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
--आईएएनएस
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