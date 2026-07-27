सरकार किसी भी हाल में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगीः संजय सरावगी

पटना, 27 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने सामना के संपादकीय, प्रस्तावित पेपर लीक विरोधी विधेयक, एनटीए सुधारों सहित कई मुद्दों पर टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया भारत सरकार किसी भी हाल में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।

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प्रस्तावित पेपर लीक विरोधी विधेयक को लेकर संजय सरावगी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। ड्राफ्ट बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे आज लोकसभा में पेश किया जाना है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्द न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है ताकि दोषियों को बिना देरी सजा मिल सके। बिहार सरकार ने भी हाल ही में एक कानून बनाया है, जिसके तहत पेपर लीक के अपराधों को गैर-जमानती बना दिया गया है।"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, "एक एक्सपर्ट टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि भारत सरकार किसी भी हाल में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार प्रश्न पत्र की सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर भी गंभीर है ताकि वे लीक न हो सकें। एक तरफ, पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए कड़े कानून और जल्द सजा का प्रावधान किया जा रहा है। दूसरी तरफ, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो ऐसे उपाय सुझाएगी जिससे प्रश्न-पत्र सुरक्षित रहें और किसी भी हाल में पेपर लीक न हो।"

सामना के संपादकीय लेख पर संजय सरावगी ने कहा, "क्या कोई सच में उद्धव ठाकरे या शिवसेना (यूपी) को गंभीरता से लेता है? उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी के अंदर पूरी तरह उथल-पुथल मची है। वे जो चाहें लिख या कह सकते हैं।"

पंजाब में पेपर लीक होने पर संजय सरावगी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना चाहिए। वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वह सिर्फ़ दिल्ली में बड़े-बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस