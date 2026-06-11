'सरकार के पास जो भी रिपोर्ट हो, उसे जारी करना चाहिए', अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए व्यक्ति के पिता

अहमदाबाद, 11 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की पहली बरसी से पहले, पीड़ितों के परिवार दुख और कई सवालों से जूझ रहे हैं। इनमें अनिल पटेल भी शामिल हैं, जिन्होंने इस त्रासदी में अपने बेटे हर्षित पटेल और बहू पूजा पटेल को खो दिया। उन्होंने सरकार से बिना किसी देरी के जांच से जुड़े किसी भी उपलब्ध निष्कर्ष को जारी करने का आग्रह किया है।

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एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 का हादसा पिछले साल 12 जून को हुआ था, जब लंदन गैटविक जाने वाला विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद के मेघानीनगर इलाके में एक मेडिकल हॉस्टल कॉम्प्लेक्स से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

इस हादसे में लगभग 260 लोगों की जान चली गई थी, जिससे यह हाल के वर्षों की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक बन गई।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए अनिल पटेल ने कहा कि पीड़ित परिवारों को उन हालात के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो भी रिपोर्ट उपलब्ध हो, उसे जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। हमें यह जानना है कि यह त्रासदी कैसे हुई। इस दौरान अपने निजी जीवन में हुए भारी नुकसान को याद करते हुए पटेल ने बेटे और बहू की मौत के बाद आए अकेलेपन का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि अब मैं अकेला हूं। हमारा परिवार छोटा था। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में रहती है। मेरा बेटा और बहू ही मेरे लिए सब कुछ थे।

पटेल ने अपने बेटे के साथ रोज होने वाली बातचीत को याद किया। उन्होंने कहा कि वह मुझे हर रात फोन करता था, चाहे रात के 9, 10 या 11 ही क्यों न बज गए हों, और मुझे बताता था कि उसने दिन भर क्या-क्या किया। मेरी बहू भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उनके न रहने से एक ऐसी कमी पैदा हो गई है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकता।

इस बीच, एयर इंडिया का कहना है कि वह पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में इंडस्ट्री के तय नियमों का पालन कर रही है। एयरलाइन ने हाल ही में उन आरोपों का जवाब दिया, जिनमें कहा गया था कि वह परिवारों पर एक तय समय-सीमा के भीतर मुआवजे का समझौता स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही है।

एयर इंडिया ने दावों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी परिवार पर मुआवजा पैकेज स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा है।

यह स्पष्टीकरण गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की बेटी राधिका मिश्रा को लिखे एक पत्र में दिया गया।

पीड़ितों के परिजन उनकी याद में इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग 150 पीड़ित परिवारों ने 9 जून को स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया और 12 जून को मेघानीनगर में दुर्घटना स्थल पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए मदद मांगी।

8 जून को लिखे एक पत्र में प्रभावित परिवारों की ओर से कुलदीप इशरानी ने इस कार्यक्रम के लिए पुलिस से मदद मांगी है। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक होगा। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार इस जगह पर इकट्ठा होकर मौन रखेंगे, कैंडललाइट प्रार्थना में शामिल होंगे और जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देंगे।

--आईएएनएस

पीएसके/एबीएम