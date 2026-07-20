सुप्रीम कोर्ट ने चार भारतीय मिशनों में पासपोर्ट और वीजा आउटसोर्सिंग के टेंडर को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

नई दिल्ली, 20 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें अबूधाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) में भारतीय मिशनों में कॉन्सुलर, पासपोर्ट और वीजा (सीपीवी) सेवाओं को आउटसोर्स करने की टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रोसेस को रद्द कर दिया गया था। साथ ही, कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को तीन महीने के अंदर नई टेंडर प्रोसेस पूरी करने का निर्देश दिया।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) को खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने में गलती की थी और तर्क दिया कि मूल्यांकन के मानदंड हर बोली लगाने वाले की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर लागू किए गए थे।

तुषार मेहता ने टेंडर मूल्यांकन के समर्थन में अतिरिक्त कारणों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से जाने की अनुमति भी मांगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

विदेशों में भारतीय मिशनों में पासपोर्ट, वीजा और कांसुलर सेवाओं में कोई रुकावट न आए, यह सुनिश्चित करने की जरूरत को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देशों में बदलाव किया ताकि नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक अंतरिम व्यवस्था की जा सके।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने निर्देश दिया कि अगर मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर्स का काम संतोषजनक रहा है तो विदेश मंत्रालय उनके साथ काम जारी रख सकता है या अंतरिम अवधि के लिए किसी अन्य एजेंसी को काम पर रख सकता है, जिसमें मौजूदा एल-1 बोली लगाने वाले भी शामिल हैं।

इसमें साफ किया गया कि ऐसी व्यवस्था पूरी तरह से अस्थायी होगी, इससे किसी भी पक्ष के लिए कोई विशेष अधिकार या दावा पैदा नहीं होगा और यह नई 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' (आरएफपी) प्रक्रिया के नतीजे पर निर्भर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए नई टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द यानी तीन महीने के भीतर पूरा करे। साथ ही, यह भी कहा गया कि इस अंतरिम व्यवस्था से सभी पक्षों के अधिकारों और दावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

15 जुलाई को दिए गए एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चार भारतीय मिशनों में सीपीवी सेवाओं को आउटसोर्स करने की तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने माना कि बोली लगाने वालों का मूल्यांकन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए "मनमानेपन, अतार्किकता और पारदर्शिता की कमी" से प्रभावित था।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस शैल जैन की डिवीजन बेंच ने ई ट्रैव टेक लिमिटेड और वेरासिस लिमिटेड की याचिकाओं को मंज़ूरी दे दी थी। इन कंपनियों ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी टेंडरों में तकनीकी बोली के चरण में खुद को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट ने माना था कि हालांकि अदालतें आम तौर पर विशेषज्ञ निकायों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं करती हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा तब जरूरी हो जाती है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमानी और अपारदर्शी हो और निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता की संवैधानिक जरूरतों को पूरा करने में विफल रही हो।

कोर्ट ने सफल निजी बोलीदाताओं को दिए गए अनुबंधों को भी रद्द कर दिया था और विदेश मंत्रालय तथा संबंधित भारतीय मिशनों को नए आरएफपी जारी करने का निर्देश दिया था। साथ ही, सार्वजनिक सेवाओं में रुकावट से बचने के लिए मौजूदा सेवा प्रदाताओं को नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक काम जारी रखने की अनुमति भी दी थी।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था। 17 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद इसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

--आईएएनएस

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