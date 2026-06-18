सीपीआई (माओवादी) सदस्य के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट, अंतिम संस्कार में भीड़ को भड़काने का आरोप

नई दिल्‍ली, 18 जून (आईएएनएस)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को सीपीआई (माओवादी) के एक अहम सदस्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ​​उस पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन के एक मृत सदस्य के अंतिम संस्कार के दौरान गैर-कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप है।

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हैदराबाद के नामपल्ली में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गाडे इन्नैया उर्फ ​​गाडे इन्ना रेड्डी पर बीएनएस, 2023 और यूएपीए, 1967 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह जांच के दौरान एनआईए द्वारा इकट्ठा किए गए विभिन्न तकनीकी और अन्य सबूतों पर आधारित है।

एनआईए ने पाया कि आरोपी (जिसे दिसंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था) ने अक्टूबर 2025 में सीपीआई (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य कथा रामचंद्र रेड्डी के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ भड़काऊ बातें कही थीं।

गाडे ने अंतिम संस्कार में जमा हुई लगभग 200 लोगों की भीड़ को सीपीआई (माओवादी) की विचारधारा को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने और क्रांति को कभी खत्म न होने देने के लिए उकसाया था। आरोपी ने पूर्व सीपीआई (माओवादी) कैडरों की भी कड़ी आलोचना की थी जिन्होंने सरकारी एजेंसियों के सामने अपने हथियार डाल दिए थे।

एनआईए की जांच से पता चला कि गाडे माओवादी के कई वरिष्ठ कैडरों के साथ करीबी तौर पर जुड़ा हुआ था और छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों में उनसे मिलता था। इसके अलावा, वह 'भारत बचाओ' नाम के एक फ्रंटल संगठन के जरिए आतंकी संगठन की विचारधारा का प्रचार करने में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया, वह इस संगठन का सह-संस्थापक भी था।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी