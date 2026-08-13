'सपा आतंकियों-गुंडों को मंत्री बनाती है', शिवपाल यादव के बयान पर भड़की भाजपा

लखनऊ, 13 अगस्त (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव के उस बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में सपा की सरकार बनते पर आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। शिवपाल यादव के बयान को लेकर भाजपा नेताओं ने सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।

गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रवींद्र जायसवाल ने समाजवादी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा आतंकवादियों, गुंडों और अपराधियों को मंत्री बनाने का काम करती है, जबकि भाजपा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजती है।

रवींद्र जायसवाल ने कहा कि ये सपा वाले आतंकवादी, गुंडे और अपराधियों को ही मंत्री बनाते हैं। वहीं, भाजपा गुंडों और अपराधियों को जेल में डालती है। जनता ही तय करेगी कि प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहिए और कौन अपराधियों को जेल भेजती है और कौन उन्हें मंत्री बनाता है।

कानपुर देहात में भाजपा विधायक पूनम संखवार ने भी शिवपाल यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता में वापसी के सपने देखना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आजम खान मंत्री नहीं बनेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी शिवपाल यादव के बयान पर तंज कसा। उन्होंने आजम खान को गृह मंत्री बनाए जाने की बात को मुंगेरीलाल के हसीन सपने बताया। निषाद ने कहा कि प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब उसने आजम खान को गृह मंत्री नहीं बनाया और अब इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है और चुनाव के समय वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान के साथ उनकी पार्टी ने भी धोखा किया है। चुनावी राजनीति में वोटों को ध्यान में रखते हुए अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं।

--आईएएनएस

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