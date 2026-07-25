सोनम वांगचुक को कैसे मनाया गया, यह बात किसी से छुपी नहीं है : विक्रम रंधावा

श्रीनगर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक विक्रम रंधावा ने सोनम वांगचुक, सीजेपी के विरोध समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने शनिवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सोनम वांगचुक को किस तरह से केंद्र सरकार ने मनाया है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी उपद्रवी सड़क पर नहीं उतरे। बच्चों की आड़ लेकर देश के अंदर उपद्रव करना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है।

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उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जंतर-मंतर को लेकर पूरी स्थिति साफ हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी का क्या अस्तित्व है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। सीजेपी को कैसे हैंडल करना है, ये हमें पता है। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। आगे जो भी कार्रवाई होगी, वो भी सख्त होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग नीट के पेपर लीक मामले में संलिप्त रहे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन, मौजूदा समय में जिस तरह से उपद्रवी देश में माहौल को अराजक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सख्ती से निपटा जाएगा।

रंधावा के मुताबिक, आज केंद्र में एक मजबूत सरकार है। देश में किसी भी स्तर का मजबूत व्यक्ति क्यों न हो, उसे गलती करने पर सजा जरूर दी जाएगी। अगर कोई इस तरह की गतिविधियों में पाया जाए, तो उसे निश्चित तौर पर देशद्रोह माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में जिस तरह का कदम प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, वो सराहनीय है।

वहीं, एनटीए अधिकारियों की बर्खास्तगी को लेकर भी भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक बेहतरीन निर्णय है। अगर कोई इस तरह की हरकतों में संलिप्त पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

भाजपा विधायक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत के छात्रों से संवाद से जुड़े बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा छात्रों से संवाद करते हैं। वो छात्रों से 'परीक्षा पे चर्चा' करते हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है। मौजूदा स्थिति में फिर से छात्रों से संवाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने जिस सोच से धरना दिया था, आज वो बच्चे कहां पर हैं। आज वो नीट का एग्जाम पास करने के बाद सुनहरे भविष्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक को सामने आकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मेरी वजह से ही आज देश में अराजकता पैदा हुई है। जो लोग भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का भारत है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम