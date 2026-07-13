"सुन रहा है ना बिनोद..." प्रधानमंत्री मोदी की 'पंचायत' के अभिनेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिट वेब सीरीज 'पंचायत' के प्रमुख किरदारों से मुलाकात की।

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'सुन रहे हो बिनोद...' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकप्रिय सोशल मीडिया हैंडल ‘मोदी स्टोरी’ की पोस्ट में इसका जिक्र किया गया है। यह लोकप्रिय सीरीज के संवादों में से एक है, जिसे पीएम मोदी ने दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक से मुलाकात के दौरान बोला था, जिन्होंने सीरीज में भूषण/बनरकास और बिनोद के किरदार निभाए हैं। प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से कलाकार अभिभूत हो गए।

सोमवार को हिंदी में पोस्ट में आगे लिखा गया, 'सुन रहा है ना बिनोद...' पंचायत फेम अशोक पाठक, यानी बिनोद, और दुर्गेश कुमार जब पीएम मोदी से मिले, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एंट्री लेते ही यही डायलॉग मार दिया! माहौल एक सेकंड में एकदम लाइट हो गया..

अशोक पाठक कहते हैं, “सच में सोचा नहीं था इतनी नॉर्मल बात होगी। पीएम मोदी का ह्यूमर और याददाश्त दोनों नेक्स्ट लेवल हैं। हम तो बस हंसते रह गए।”

अंत में, उन्होंने लिखा, “सचमुच, पीएम नरेंद्र मोदी का लोगों से जुड़ने का तरीका बेमिसाल है!” कार्यक्रम में, पीएम मोदी ने अभिनेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया और हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा, “पंचायत सुनता है कि नहीं सुनता है?”, जो कि लोकप्रिय मीम और सीरियल के डायलॉग का संदर्भ था। उन्होंने अशोक पाठक को उनके किरदार के नाम से पुकारा, जिसे अभिनेता ने अविश्वसनीय और किसी बड़े पुरस्कार मिलने जैसा अनुभव बताया।

खबरों के मुताबिक, मोदी स्टोरी वेबसाइट की शुरुआत महात्मा गांधी की पोती सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने मार्च 2022 में की थी, और यह प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और नेतृत्व को दर्शाने वाले क्षणों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप उभरकर सामने आया है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी